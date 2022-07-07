Экс-депутат сейма: НАТО бросит Польшу в противостоянии с Россией

НАТО не будет защищать Польшу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша может войти в открытое противостояние с Россией на территории Украины, однако Североатлантический альянс не поможет ей в этом. Такое заявление сделал польский политик, депутат Сейма V созыва Матеуш Пискорский.

«Партнеры по НАТО особенно бы не защищали поляков. Польша может оказаться в состоянии реальной войны с Россией на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Но это очень рискованный шаг», — отметил он в интервью изданию «Украина.ру».

Пискорский убежден, что «теоретически все возможно». Однако прежде Польша должна получить одобрение своих действий США и Великобританией. «Если в Вашингтоне или в Лондоне решат втянуть Польшу в войну, то это произойдет так или иначе», — дополнил политик.

Ранее о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над областями Западной Украины, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова передает RT. Однако в Польше опровергли слухи об этом, дополняет Пятый канал.

Нынешняя Западная Украина, в частности, Львовская область, которая сейчас находится в составе Украины, ранее была территорией Польши и входила в Львовское воеводство страны. Однако после Великой Отечественной войны она перешла под контроль СССР и была впоследствии включена в состав нынешней Украины.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Кроме того, приоритет военных России направлен на спасение народа Донбасса, который подвергался обстрелам ВСУ и нацбатов.

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