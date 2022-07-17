17 июля 2022

В Британии отказались от Байдена из-за слов об ирландцах

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Экс-советник Маргарет Тэтчер заявил, что Байден не друг Британии после заявлений об ирландцах Фото:

Найл Гардинер, экс-советник бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, считает, что американский лидер Джо Байден не является другом Великобритании. Такое мнение он выразил после комментариев президента США о положении ирландцев в Британии.

«Позорные антибританские комментарии от [президента США] Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не является другом Великобритании», — написал Гардинер в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он назвал Байдена невежественным президентом США из-за его антибританских комментариев в адрес ирландцев-католиков.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Джо Байден, в ходе выступления в Израиле сравнил ирландцев с палестинцами и напомнил об отношении Великобритании к ирландцам-католикам на протяжении четырех веков. При том, что сам Байден, американец ирландского происхождения.

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Найл Гардинер, экс-советник бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, считает, что американский лидер Джо Байден не является другом Великобритании. Такое мнение он выразил после комментариев президента США о положении ирландцев в Британии. «Позорные антибританские комментарии от [президента США] Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не является другом Великобритании», — написал Гардинер в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он назвал Байдена невежественным президентом США из-за его антибританских комментариев в адрес ирландцев-католиков. Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Джо Байден, в ходе выступления в Израиле сравнил ирландцев с палестинцами и напомнил об отношении Великобритании к ирландцам-католикам на протяжении четырех веков. При том, что сам Байден, американец ирландского происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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