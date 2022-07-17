В Британии отказались от Байдена из-за слов об ирландцах

18 июля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Экс-советник Маргарет Тэтчер заявил, что Байден не друг Британии после заявлений об ирландцах Фото: Официальный сайт президента Украины Найл Гардинер, экс-советник бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, считает, что американский лидер Джо Байден не является другом Великобритании. Такое мнение он выразил после комментариев президента США о положении ирландцев в Британии. «Позорные антибританские комментарии от [президента США] Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не является другом Великобритании», — написал Гардинер в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он назвал Байдена невежественным президентом США из-за его антибританских комментариев в адрес ирландцев-католиков. Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Джо Байден, в ходе выступления в Израиле сравнил ирландцев с палестинцами и напомнил об отношении Великобритании к ирландцам-католикам на протяжении четырех веков. При том, что сам Байден, американец ирландского происхождения. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Найл Гардинер, экс-советник бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер, считает, что американский лидер Джо Байден не является другом Великобритании. Такое мнение он выразил после комментариев президента США о положении ирландцев в Британии. «Позорные антибританские комментарии от [президента США] Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США не является другом Великобритании», — написал Гардинер в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он назвал Байдена невежественным президентом США из-за его антибританских комментариев в адрес ирландцев-католиков. Ранее в СМИ сообщалось, что президент США Джо Байден, в ходе выступления в Израиле сравнил ирландцев с палестинцами и напомнил об отношении Великобритании к ирландцам-католикам на протяжении четырех веков. При том, что сам Байден, американец ирландского происхождения.