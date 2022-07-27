JPost: Израиль поставил Путину неудачный ультиматум

27 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Израиль в последнее время все чаще выступает против РФ в связи с ситуацией на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ультиматум, который Израиль поставил России в связи с закрытием Еврейского агентства в Москве, «нелеп», это скажется на российско-израильских отношений. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. «Хотя обращение [премьер-министра Израиля Яира] Лапида с завуалированной угрозой Москве в воскресенье, что его действия против Еврейского агентства будут иметь последствия для израильско-российских отношений, понятно, вряд ли оно будет эффективным. Заголовок на первой полосе одной из ведущих израильских газет в понедельник, в которой сообщалось о комментариях Лапида, был совершенно нелепым: „Ультиматум России“», — пишет издание. Также журналисты уточняют, что вопрос, стоящий перед Иерусалимом сейчас, заключается в том, как изменить политику России в отношении Еврейского агентства. Они высказывают сожаление о том, что для нынешнего премьер-министра Яира Лапида прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным — не вариант. Как пишет издание, решение Москвы закрыть деятельность Еврейского агентства в России было лишь вопросом времени. Это связано с тем, что Израиль все больше поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что в Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. Израиль дал понять, что может присоединиться к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции в отношении Украины. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие офисов Агентства «Сохнут» повлечет принятие «политических мер» в отношении Москвы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ультиматум, который Израиль поставил России в связи с закрытием Еврейского агентства в Москве, «нелеп», это скажется на российско-израильских отношений. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. «Хотя обращение [премьер-министра Израиля Яира] Лапида с завуалированной угрозой Москве в воскресенье, что его действия против Еврейского агентства будут иметь последствия для израильско-российских отношений, понятно, вряд ли оно будет эффективным. Заголовок на первой полосе одной из ведущих израильских газет в понедельник, в которой сообщалось о комментариях Лапида, был совершенно нелепым: „Ультиматум России“», — пишет издание. Также журналисты уточняют, что вопрос, стоящий перед Иерусалимом сейчас, заключается в том, как изменить политику России в отношении Еврейского агентства. Они высказывают сожаление о том, что для нынешнего премьер-министра Яира Лапида прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным — не вариант. Как пишет издание, решение Москвы закрыть деятельность Еврейского агентства в России было лишь вопросом времени. Это связано с тем, что Израиль все больше поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что в Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. Израиль дал понять, что может присоединиться к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции в отношении Украины. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие офисов Агентства «Сохнут» повлечет принятие «политических мер» в отношении Москвы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.