Психолог Донин указал связь шизофрении с аутоиммунными болезнями

30 июля 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Родители могут стать причиной психического расстройства детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Некоторые виды шизофрении могут быть связаны с аутоиммунными процессами. Об этом URA.RU сообщил психолог, автор телеграм-канала «Как я узнал, что у я аутист с СДВГ» Вячеслав Донин. «Согласно исследованию ученых из Токийского университета медицины и стоматологии (TMDU), шизофрения может быть связана с аутоиммунными процессами. Нельзя сказать, что разрушительная аутоиммунная реакция против белка, который отвечает за нейронные связи в мозге, это единственная причина болезни. Но связь есть. Значит, если некоторые виды этого заболевания будут связаны с аутоиммунными процессами, их течение можно будет облегчить с помощью подходящего в таком случае лечения. Но это не универсальное лекарство: если у пациентов не будет обнаружено этих антител, то смысла в таком лечении нет», — сказал Вячеслав Донин. Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров назвал иную гипотезу возникновения данного расстройства. «Взросление ребенка в семье, в которой практикуются „Двойные послания“, по мнению исследователей, способно привести к шизофрении. Данный вид абьюза заключается в том, что мать говорит одно, а невербально транслирует противоположное. Например, слова о любви к ребенку, а мимика, жесты, позы, поведение доказывают обратное», — добавил эксперт. Донин также указал и на другие причины развития шизофрении. «Считается, что 80% заболевания — это генетика. Если в роду у кого-то диагностирована шизофрения, то с высокой долей вероятности она проявится и у следующего поколения. В остальных случаях заболевание возникает из-за сильных психотравм, тяжелых социальных условий жизни, болезней, которые приводят к кислородному голоданию в головном мозге или неврологическим нарушениям. Изначально все, кому диагностируют шизофрению, к ней предрасположены с детства. Поэтому описанные выше причины лишь усугубляют процесс возникновения и течения заболевания», — отметил психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые виды шизофрении могут быть связаны с аутоиммунными процессами. Об этом URA.RU сообщил психолог, автор телеграм-канала «Как я узнал, что у я аутист с СДВГ» Вячеслав Донин. «Согласно исследованию ученых из Токийского университета медицины и стоматологии (TMDU), шизофрения может быть связана с аутоиммунными процессами. Нельзя сказать, что разрушительная аутоиммунная реакция против белка, который отвечает за нейронные связи в мозге, это единственная причина болезни. Но связь есть. Значит, если некоторые виды этого заболевания будут связаны с аутоиммунными процессами, их течение можно будет облегчить с помощью подходящего в таком случае лечения. Но это не универсальное лекарство: если у пациентов не будет обнаружено этих антител, то смысла в таком лечении нет», — сказал Вячеслав Донин. Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров назвал иную гипотезу возникновения данного расстройства. «Взросление ребенка в семье, в которой практикуются „Двойные послания“, по мнению исследователей, способно привести к шизофрении. Данный вид абьюза заключается в том, что мать говорит одно, а невербально транслирует противоположное. Например, слова о любви к ребенку, а мимика, жесты, позы, поведение доказывают обратное», — добавил эксперт. Донин также указал и на другие причины развития шизофрении. «Считается, что 80% заболевания — это генетика. Если в роду у кого-то диагностирована шизофрения, то с высокой долей вероятности она проявится и у следующего поколения. В остальных случаях заболевание возникает из-за сильных психотравм, тяжелых социальных условий жизни, болезней, которые приводят к кислородному голоданию в головном мозге или неврологическим нарушениям. Изначально все, кому диагностируют шизофрению, к ней предрасположены с детства. Поэтому описанные выше причины лишь усугубляют процесс возникновения и течения заболевания», — отметил психолог.