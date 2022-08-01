В Минобороны заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

01 августа 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

ВСУ массово дезертируют Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Об этом сообщили в Минобороны России. «Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — сообщили в ведомстве. В итоге, из-за больших потерь на харьковском и запорожском направлениях, вооруженные силы Украины самовольно оставляли свои места. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область, которое предположительно должно было состоятся 10 августа. Кроме того, Украина оставит попытки обстрела российских городов после полного освобождения Харькова. С таким прогнозом выступил ветеран боевых действий Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбежавшей роте украинских солдат. В Национальной службе новостей писали о том, что боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.

Солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Об этом сообщили в Минобороны России. «Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — сообщили в ведомстве. В итоге, из-за больших потерь на харьковском и запорожском направлениях, вооруженные силы Украины самовольно оставляли свои места. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область, которое предположительно должно было состоятся 10 августа. Кроме того, Украина оставит попытки обстрела российских городов после полного освобождения Харькова. С таким прогнозом выступил ветеран боевых действий Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбежавшей роте украинских солдат. В Национальной службе новостей писали о том, что боевой дух украинской армии снижается из-за набора новобранцев, которые не желают участвовать в боевых действиях. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.