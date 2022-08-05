Пригожин о фото из ЛНР: я, Болонев и Кот в сапогах

06 августа 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Лицо Сергея Шнурова прифотошопили на снимок с Евгением Пригожиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своей поездке в город Ирмино (ЛНР) после того, как в Сети распространилось фото с ним и актером Георгием Болоневым, а также якобы музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин поделился фото, на котором вместо Шнурова позирует актер Сергей Гарусов. «С Георгием Болоневым и [актером] Сергеем Гарусовым точно виделся вчера. Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах», — передали изданию Regnum слова Пригожина в пресс-службе «Конкорд». Пригожин также поделился оригиналом фото, на котором он стоит с Гарусовым и Болоневым. Ранее telegram-каналы опубликовали снимок, на котором предположительно был Пригожин и Болотнев. После этого появились слухи о том, что бизнесмен ездил в ЛНР. Также на снимке, опубликованном в соцсети актера Болонева, был Шнуров. Музыкант назвал это фотошопом. Фото: пресс-служба «Конкорд»

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своей поездке в город Ирмино (ЛНР) после того, как в Сети распространилось фото с ним и актером Георгием Болоневым, а также якобы музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин поделился фото, на котором вместо Шнурова позирует актер Сергей Гарусов. «С Георгием Болоневым и [актером] Сергеем Гарусовым точно виделся вчера. Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах», — передали изданию Regnum слова Пригожина в пресс-службе «Конкорд». Пригожин также поделился оригиналом фото, на котором он стоит с Гарусовым и Болоневым. Ранее telegram-каналы опубликовали снимок, на котором предположительно был Пригожин и Болотнев. После этого появились слухи о том, что бизнесмен ездил в ЛНР. Также на снимке, опубликованном в соцсети актера Болонева, был Шнуров. Музыкант назвал это фотошопом.