Ритейлеры сообщили о снижении цен на школьный набор в России

11 августа 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

В Wildberries заявляют, что в их интернет-магазине можно собрать ребенка в школу за 2704 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьный набор, включающий в себя школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел на 3-10%. Об этом сообщают российские ритейлеры. «Минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обойдется родителям в 1227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли», — сообщили в Wildberries, передают РИА «Новости». Комплект спортивной формы в интернет-магазине обойдется минимум в 706 рублей, а покупка базового набора канцтоваров — в 771 рубль. Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, минимальный комплект школьного набора в сумме обойдется в 2704 рубля. В пресс-службе Ozon сообщили, что подготовка ребенка к школе без учета школьной формы подешевела на 3% в сравнении с 2021 года и обойдется примерно в четыре тысячи рублей. Средний чек одежды у ритейлера в июле находился на уровне 6500 рублей. В «Детском мире» базовый набор для подготовки ребенка к школе обойдется в среднем в 5000 рублей, что соответствует стоимости аналогичного комплекта в 2021 году. «Цена комплекта базовой школьной одежды для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки — 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей», — уточнили в сети магазинов. В 2021 году большинство россиян были готовы потратить на подготовку детей к школе от пяти до 10 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предлагал ввести ежегодную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьный набор, включающий в себя школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел на 3-10%. Об этом сообщают российские ритейлеры. «Минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обойдется родителям в 1227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли», — сообщили в Wildberries, передают РИА «Новости». Комплект спортивной формы в интернет-магазине обойдется минимум в 706 рублей, а покупка базового набора канцтоваров — в 771 рубль. Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, минимальный комплект школьного набора в сумме обойдется в 2704 рубля. В пресс-службе Ozon сообщили, что подготовка ребенка к школе без учета школьной формы подешевела на 3% в сравнении с 2021 года и обойдется примерно в четыре тысячи рублей. Средний чек одежды у ритейлера в июле находился на уровне 6500 рублей. В «Детском мире» базовый набор для подготовки ребенка к школе обойдется в среднем в 5000 рублей, что соответствует стоимости аналогичного комплекта в 2021 году. «Цена комплекта базовой школьной одежды для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки — 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей», — уточнили в сети магазинов. В 2021 году большинство россиян были готовы потратить на подготовку детей к школе от пяти до 10 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предлагал ввести ежегодную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет.