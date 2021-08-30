Депутат Госдумы предложил увеличить детские выплаты вдвое

По мнению Миронова, выплаты на детей должны быть больше 20 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести ежегодную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет. По его мнению, со стороны государства — «самое время тянуть руку помощи».

«Предлагаю ввести ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся в школах, техникумах и вузах. Малоимущим семьям выплаты нужно увеличить в полтора раза до 32 775 рублей», — пишет парламентарий в своем telegram-канале.

Окончательная величина пособия должна устанавливаться в зависимости от стоимости базового набора обучающегося, величину которой каждый год публикует Росстат, добавил политик. Сергей Миронов аргументировал свое предложение тем, что в среднем по стране школьный набор стоит от 20 тысяч рублей, а единовременной помощи в 10 тысяч едва хватило на половину такого набора.

«Доходы граждан стремительно падают последние несколько лет, а пандемия только ускорила обнищание населения. Людям нужна реальная поддержка со стороны государства, и самое время протянуть руку помощи», — добавил депутат.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».