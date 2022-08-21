ВСУ обстреляли Горловку, Зеленского спрятали в бункер. Главное к вечеру 21 августа

21 августа 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Американские гаубицы и склад с HIMARS были уничтожены российскими войсками под Одессой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до шести человек. Политолог Марат Баширов уличил Киев в попытке спрятать президента страны Владимира Зеленского в бункер. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 августа. Глава города Горловки Иван Приходько рассказал, что во время атаки ВСУ на город были ранены шестеро мирных жителей. «Шесть. Увы, уже шесть раненых на эту минуту», — написал он в своем telegram-канале. Украинские бойцы напали на центр города — повреждены здания «Дворца детского и юношеского творчества» и гостиницы «Родина», а также школа и жилые дома.

Политолог Марат Баширов уверен в том, что президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Свое заявление он аргументирует тем, что последние дни Зеленский записывал свои обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком.

Бойцы Легиона иностранных наемников на Украине недовольны руководством с украинской стороны. Они уверены в том, что руководство причастно к различным нарушениям, включая злоупотребление полномочиями, кражи и отправку неподготовленных солдат на безрассудные миссии.

ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS и зенитным комплексом под Одессой. Для уничтожения они использовали ракеты «Калибр». Также силами российских солдат, были уничтожены две американские гаубицы м777 в Херсонской области.

Украинские призывники тратят тысячи долларов на переезд в Россию, чтобы избежать призыва в армию. Об этом рассказали сами уклонисты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о том, что в ходе спецоперации ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по важным целям. По словам министра, ее невозможно ни сбить, ни даже обнаружить. С 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, основная цель операции — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида.

Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до шести человек. Политолог Марат Баширов уличил Киев в попытке спрятать президента страны Владимира Зеленского в бункер. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 августа. С 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, основная цель операции — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида.