Американские гаубицы и склад с HIMARS были уничтожены российскими войсками под Одессой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до шести человек. Политолог Марат Баширов уличил Киев в попытке спрятать президента страны Владимира Зеленского в бункер. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 августа.
- Глава города Горловки Иван Приходько рассказал, что во время атаки ВСУ на город были ранены шестеро мирных жителей. «Шесть. Увы, уже шесть раненых на эту минуту», — написал он в своем telegram-канале. Украинские бойцы напали на центр города — повреждены здания «Дворца детского и юношеского творчества» и гостиницы «Родина», а также школа и жилые дома.
- Политолог Марат Баширов уверен в том, что президента Украины Владимира Зеленского спрятали в бункер. Свое заявление он аргументирует тем, что последние дни Зеленский записывал свои обращения не из шикарного кабинета, а из комнатки с белыми стенами и потолком.
- Бойцы Легиона иностранных наемников на Украине недовольны руководством с украинской стороны. Они уверены в том, что руководство причастно к различным нарушениям, включая злоупотребление полномочиями, кражи и отправку неподготовленных солдат на безрассудные миссии.
- ВС РФ уничтожили склад с ракетами HIMARS и зенитным комплексом под Одессой. Для уничтожения они использовали ракеты «Калибр». Также силами российских солдат, были уничтожены две американские гаубицы м777 в Херсонской области.
- Украинские призывники тратят тысячи долларов на переезд в Россию, чтобы избежать призыва в армию. Об этом рассказали сами уклонисты.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о том, что в ходе спецоперации ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для нанесения ударов по важным целям. По словам министра, ее невозможно ни сбить, ни даже обнаружить.
С 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, основная цель операции — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского геноцида.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!