Эрдоган: Зеленский обеспокоен тем, что его много обманывают

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в его окружении есть много людей, которые его обманывают. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Зеленский очень обеспокоен. Есть те, кто его сильно обманывает», — сказал Эрдоган, его слова передает турецкий телеканал Ulusal. Об этом турецкий лидер заявил во время своего визита на ферму в городе Маниса.
Ранее Эрдоган посетил Россию и Украину и поговорил с президентами обеих стран. Турецкий лидер предложил Зеленскому устроить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал 360. Однако Зеленский выдвинул условие для переговоров: Россия должна вывести войска с территории Украины, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но обязательно на своих условиях.
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