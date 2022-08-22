Эрдоган: Зеленский обеспокоен тем, что его много обманывают

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский уверен, что его обманывают Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в его окружении есть много людей, которые его обманывают. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Зеленский очень обеспокоен. Есть те, кто его сильно обманывает», — сказал Эрдоган, его слова передает турецкий телеканал Ulusal. Об этом турецкий лидер заявил во время своего визита на ферму в городе Маниса.

Ранее Эрдоган посетил Россию и Украину и поговорил с президентами обеих стран. Турецкий лидер предложил Зеленскому устроить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал 360. Однако Зеленский выдвинул условие для переговоров: Россия должна вывести войска с территории Украины, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но обязательно на своих условиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что в его окружении есть много людей, которые его обманывают. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Зеленский очень обеспокоен. Есть те, кто его сильно обманывает», — сказал Эрдоган, его слова передает турецкий телеканал Ulusal. Об этом турецкий лидер заявил во время своего визита на ферму в городе Маниса. Ранее Эрдоган посетил Россию и Украину и поговорил с президентами обеих стран. Турецкий лидер предложил Зеленскому устроить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал 360. Однако Зеленский выдвинул условие для переговоров: Россия должна вывести войска с территории Украины, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил, что Россия готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но обязательно на своих условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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