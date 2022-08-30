Песков уличил западных лидеров в отсутствии разума

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Россия разрабатывает ответные меры для Евросоюза, заявил Песков Фото:

Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют отсутствие разума, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума. Это касается и антироссийских порывов, порывов ненависти к нашей стане», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ограничения въезда в Евросоюз для россиян.

«Набор иррациональности, граничащей с безумием допускает то, что подобные решения обсуждаются. Существуют разные точки зрения европейцев на этот счет. Это серьезное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан и подобные решения без ответа не могут оставаться априори. Но, отвечая, мы будем делать так, чтобы это наилучшим образом защищало интересы наших граждан. Пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать», — добавил он.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют отсутствие разума, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «К сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума. Это касается и антироссийских порывов, порывов ненависти к нашей стане», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ограничения въезда в Евросоюз для россиян. «Набор иррациональности, граничащей с безумием допускает то, что подобные решения обсуждаются. Существуют разные точки зрения европейцев на этот счет. Это серьезное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан и подобные решения без ответа не могут оставаться априори. Но, отвечая, мы будем делать так, чтобы это наилучшим образом защищало интересы наших граждан. Пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...