Песков уличил западных лидеров в отсутствии разума

30 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Россия разрабатывает ответные меры для Евросоюза, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют отсутствие разума, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «К сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума. Это касается и антироссийских порывов, порывов ненависти к нашей стане», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ограничения въезда в Евросоюз для россиян. «Набор иррациональности, граничащей с безумием допускает то, что подобные решения обсуждаются. Существуют разные точки зрения европейцев на этот счет. Это серьезное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан и подобные решения без ответа не могут оставаться априори. Но, отвечая, мы будем делать так, чтобы это наилучшим образом защищало интересы наших граждан. Пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать», — добавил он.

Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют отсутствие разума, выстраивая отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «К сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума. Это касается и антироссийских порывов, порывов ненависти к нашей стане», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ограничения въезда в Евросоюз для россиян. «Набор иррациональности, граничащей с безумием допускает то, что подобные решения обсуждаются. Существуют разные точки зрения европейцев на этот счет. Это серьезное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан и подобные решения без ответа не могут оставаться априори. Но, отвечая, мы будем делать так, чтобы это наилучшим образом защищало интересы наших граждан. Пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать», — добавил он.