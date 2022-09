Киберэксперт Касимов назвал формулу создания безопасного пароля

Специалист по информационной безопасности Касимов: лучший пароль для гаджетов - это строчка из песни

02 сентября 2022

При замене пароля следует добавлять не менее четырех новых символов, сказал Вячеслав Касимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы создать надежный пароль для своих учетных записей и гаджетов, нужно взять значимую для вас фразу или строчку из песни и сделать из нее аббревиатуру. Также к получившемуся паролю следует добавить цифры, или символы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. «Придумать хороший пароль несложно. Возьмите хорошо знакомое вам словосочетание: строку из песни или стихотворения, цитату из фильма или книги, значимую для вас фразу. Сделайте из этой фразы аббревиатуру. Например, из первых букв каждого слова в предложении. И не забудьте добавить цифры и символы. Например: yesterday, all my troubles seemed so far away, 9 букв в слове Yesterday. Пароль выходит: Yamtssfa9», — сказал Вячеслав Касимов. Он назвал основные правила для изменения пароля. «Во-первых, не менее четырех символов нового пароля должны отличаться от предыдущего. Во-вторых, не стоит дублировать предыдущие три пароля от учетной записи. И главное, не стоит брать ваш логин и другие фразы типа Password123, Elena1956, Ivan_2022», — отметил директор департамента информационной безопасности. Периодически менять пароли надо обязательно, утверждает эксперт. «Минимум — раз в квартал. Делается это, чтобы минимизировать вероятность получения злоумышленниками доступа к личным кабинетам и интернет-банкам. А даже в приложении обычного интернет-магазина у нас хранятся и ФИО, и адрес, и телефон, и часть данных банковской карты. Поэтому обновление паролей и пин-кодов — это осознанная неудобная мера, которая создана исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность наших с вами персональных данных, и в итоге наших денег», — заключил специалист. Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук рассказал, почему мошенники часто сбрасывают звонки. По его словам, злоумышленники считают, что человек, который перезванивает, более настроен на общение и его легче обмануть.

