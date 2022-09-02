Профессор Чуланов доказал, что прививка от COVID спасет от смерти

Профессор Чуланов: прививка от COVID спасет от смерти

02 сентября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и летальных исходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Самой актуальной и эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация. Об этом свидетельствует статистика — за две недели августа не было ни одной смерти от коронавируса среди тех, кто привился или ревакцинировался менее чем восемь месяцев назад, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. «Имеющаяся в регионах вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов. Но для этого следует ревакцинироваться с интервалом шесть месяцев. Даже при появлении и распространении новых штаммов коронавируса», — приводит слова Чуланова «Российская газета». Он подчеркнул, что осенью, во время повышенного риска респираторных заболеваний, прививка особенно актуальна. «Крайне важно защитить свое здоровье и здоровье близких, пройдя вакцинацию от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции», — отметил Чуланов. По его словам, в группе высокого риска остаются пожилые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах.

Самой актуальной и эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация. Об этом свидетельствует статистика — за две недели августа не было ни одной смерти от коронавируса среди тех, кто привился или ревакцинировался менее чем восемь месяцев назад, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. «Имеющаяся в регионах вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов. Но для этого следует ревакцинироваться с интервалом шесть месяцев. Даже при появлении и распространении новых штаммов коронавируса», — приводит слова Чуланова «Российская газета». Он подчеркнул, что осенью, во время повышенного риска респираторных заболеваний, прививка особенно актуальна. «Крайне важно защитить свое здоровье и здоровье близких, пройдя вакцинацию от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции», — отметил Чуланов. По его словам, в группе высокого риска остаются пожилые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в стране. В связи с этим он призвал пройти вакцинацию и носить маски в общественных местах.