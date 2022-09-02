Политолог обесценил попытки Запада навредить России ценами на нефть

Политолог Журавлев: попытки Запада ограничить цены на нефть РФ бессмысленны

03 сентября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Российский бюджет не ощутит значительных трудностей, если Запад введет лимит цен на нефть из России. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго», — заявил Дмитрий Журавлев РИА «Новости». Также он подчеркнул, что Европа сама начнет нарушать свои же ограничения в отношении России. По его мнению, поставки сократятся, но шансы на то, что они полностью прекратятся крайне малы. «Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой», — объяснил эксперт. Ранее издание Reuters сообщило, что страны G7 ограничат цены на российскую нефть к 5 декабря. Главы Минфинов стран G7 согласовали введение потолка цен на нефть и газ из России. Член Еврокомиссии Паоло Джентилони заявил, что все страны Евросоюза должны отказаться от дорогой нефти из РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью прекратить поставки газа странам Европы, которые поддержат это ограничение.