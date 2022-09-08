Байден отменил выступление из-за новости о смерти Елизаветы II

Президент США Джо Байден отменил запланированное на четверг публичное выступление после трагических известий о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщили в Белом доме.
«Запланированное на послеобеденное время публичное выступление президента отменено», — сказали представители пресс-пула Белого дома. Сообщение администрации Байдена передает РИА «Новости».
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Днем врачи заявляли об ухудшении состояния ее здоровья. К ней приехали дети и другие члены ее семьи, за состоянием здоровья королевы следили медики. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз, который взял тронное имя Карл III. На данный момент в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней.
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