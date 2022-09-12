Reuters: США расширят санкции против Китая в области технологий

США собирается ограничить ввоз полупроводников в Китай Фото: poeloq /Flickr

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Белый дом намерен расширить санкции против Китая в области поставок полупроводников из США, используемых для инструментов искусственного интеллекта и производства микросхем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников.

По данным агентства, Министерство торговли США собирается ограничить американским компания KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc экспорт полупроводников в Китай. По словам источников, вероятно, против КНР будут введены дополнительные санкции. Принятие новых ограничений произойдет в октябре 2022 года.

Ранее издание Bloomberg писало, что Китай попал в зависимость от России. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Однако Россия нашла новые рынки сбыта и расширила объемы импорта, в том числе в Китай.