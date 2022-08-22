Bloomberg: Китай попал в зависимость от России

22 августа 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Россия стала главным поставщиком угля и газа в Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китай увеличивает объемы закупок российских энергоносителей, что делает Россию главным поставщиком топлива в КНР. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Россия в настоящее время является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив Индонезию после того, как страна Юго-Восточной Азии отпугнула покупателей, повысив цены. И хотя импорт сырой нефти из России сократился по сравнению с предыдущим месяцем до 7,15 млн тонн, он все еще был на 8% выше, чем год назад, и страна остается топовым производителем для китайских нефтеперерабатывающих заводов», — пишет Bloomberg. Импорт газа и угля в Китай из России, по информации издания, вырос с 20 до 35 миллиардов долларов за год. Издание отмечает, что цена на импорт энергоносителей была завышена глобальным скачком цен из-за санкций, которые ввели многие страны против России. Согласно последним таможенным данным, с марта по июль Китай нарастил объемы импортируемых из России газа и угля. Особенно объемы выросли на фоне отказа других стран закупать российские ресурсы. Китай увеличил расходы на энергоносители из России с 4,7 млрд долларов в июле 2021 года до 7,2 млрд долларов в июле 2022 года, сообщает Bloomberg. Таким образом, поставки в Китай составили 70% от общего объема российского импорта. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Однако Россия нашла новые рынки сбыта и расширила объемы импорта, в том числе в Китай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай увеличивает объемы закупок российских энергоносителей, что делает Россию главным поставщиком топлива в КНР. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Россия в настоящее время является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив Индонезию после того, как страна Юго-Восточной Азии отпугнула покупателей, повысив цены. И хотя импорт сырой нефти из России сократился по сравнению с предыдущим месяцем до 7,15 млн тонн, он все еще был на 8% выше, чем год назад, и страна остается топовым производителем для китайских нефтеперерабатывающих заводов», — пишет Bloomberg. Импорт газа и угля в Китай из России, по информации издания, вырос с 20 до 35 миллиардов долларов за год. Издание отмечает, что цена на импорт энергоносителей была завышена глобальным скачком цен из-за санкций, которые ввели многие страны против России. Согласно последним таможенным данным, с марта по июль Китай нарастил объемы импортируемых из России газа и угля. Особенно объемы выросли на фоне отказа других стран закупать российские ресурсы. Китай увеличил расходы на энергоносители из России с 4,7 млрд долларов в июле 2021 года до 7,2 млрд долларов в июле 2022 года, сообщает Bloomberg. Таким образом, поставки в Китай составили 70% от общего объема российского импорта. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, целью которой является защита населения Донбасса. Страны ЕС, США, а также Япония и ряд других стран сократили закупку российских энергоносителей, страны ЕС ввели эмбарго на российскую нефть. Однако Россия нашла новые рынки сбыта и расширила объемы импорта, в том числе в Китай.