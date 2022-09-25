Кличко заявил об ошибках Украины в начале спецоперации РФ

25 сентября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Украина совершила много ошибок, отметил мэр Киева Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина совершила много ошибок после начала специальной российской операции. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит издание EL PAÍS. «Было много ошибок, а также — много вопросов, почему русские продвинулись так далеко в Украине, причем — без сопротивления. Россия захватила Херсонскую и значительную часть Запорожской области за несколько недель», отметил он. Однако он не раскрыл, какие конкретно ошибки совершила украинская сторона. По его мнению, сейчас для этого «не время». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Там в конце сентября пройдут референдумы — жители проголосуют по вопросу вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав РФ. Референдум в Херсонской области за сутки посетили пять тысяч человек, отмечает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что атаки на Донбасс после референдумов будут расцениваться как агрессия против России, передает «Национальная служба новостей».

Украина совершила много ошибок после начала специальной российской операции. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит издание EL PAÍS. «Было много ошибок, а также — много вопросов, почему русские продвинулись так далеко в Украине, причем — без сопротивления. Россия захватила Херсонскую и значительную часть Запорожской области за несколько недель», отметил он. Однако он не раскрыл, какие конкретно ошибки совершила украинская сторона. По его мнению, сейчас для этого «не время». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР. Там в конце сентября пройдут референдумы — жители проголосуют по вопросу вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав РФ. Референдум в Херсонской области за сутки посетили пять тысяч человек, отмечает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что атаки на Донбасс после референдумов будут расцениваться как агрессия против России, передает «Национальная служба новостей».