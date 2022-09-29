Захарова привела доказательства того, что США стали стороной конфликта на Украине

Различная помощь от США украинским властям делают эту страну фактически стороной конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине», — заявила Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24». Представитель МИД отметила, что дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов является очередным тому свидетельством. Удары из РСЗО HIMARS, которые были нанесены по освобожденным территориям во время проведения референдумов о вхождении в состав России, согласовывались с американскими военными, что также доказывает участие США в конфликте.
Ранее в Белом доме заявили, что предоставят новый пакет помощи Украине, передавал «Царьград». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав, сообщал RT.
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Различная помощь от США украинским властям делают эту страну фактически стороной конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине», — заявила Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24». Представитель МИД отметила, что дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 12 миллиардов долларов является очередным тому свидетельством. Удары из РСЗО HIMARS, которые были нанесены по освобожденным территориям во время проведения референдумов о вхождении в состав России, согласовывались с американскими военными, что также доказывает участие США в конфликте. Ранее в Белом доме заявили, что предоставят новый пакет помощи Украине, передавал «Царьград». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют столкновение ядерных держав, сообщал RT.