В ООН оценили теракт на Крымском мосту

Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

10 октября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Представитель генсека ООН Дюжаррик высказался насчет теракта на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Взрыв, который произошел на днях на Крымском мосту, является эскалацией конфликта. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация», — оценил происходящее на Крымском мосту представитель ООН. Он подчеркнул, что эта ситуация «неприемлема». Дюжаррик добавил, что отсутствие ежедневных заявлений генсека ООН «обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан […] не означает», что международная организация не выступает против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в этом спецслужбы Украины. Россияне массово стали просить правительство РФ наказать Украину,, а ее главу Владимира Зеленского — изолировать.

Взрыв, который произошел на днях на Крымском мосту, является эскалацией конфликта. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация», — оценил происходящее на Крымском мосту представитель ООН. Он подчеркнул, что эта ситуация «неприемлема». Дюжаррик добавил, что отсутствие ежедневных заявлений генсека ООН «обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан […] не означает», что международная организация не выступает против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в этом спецслужбы Украины. Россияне массово стали просить правительство РФ наказать Украину,, а ее главу Владимира Зеленского — изолировать.