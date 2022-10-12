В Турции предрекли США, решившим уничтожить Россию, исход Гитлера

12 октября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Западные страны должны начать учиться на исторических ошибках Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад должен учится на исторических ошибках тех стран, которые ранее планировали уничтожить Россию. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete. «Гитлер, не извлекший ошибок Наполеона, заставил свою страну вести войну против России. Тем самым он привел свой народ к катастрофе. Сегодня США, объединяя союзников против России, не учится на этих ошибках», — говорится в материале издания. Уже сегодня, по мнению автора материала, Европа понимает, что зашла в экономический и политический тупик. Среди угроз, которые поджидают западные страны продолжающие конфронтацию с Россией, называется риск будущей рецессии в США в середине 2023 года. Среди прочего, европейские страны может ожидать наплыв беженцев из стран, которые страдают из-за продовольственного кризиса. Запад должен скорее начать учиться на исторических ошибках и поскорее разрешить украинский кризис, уверены журналисты. Это поможет не столкнуться с более крупными последствиями. Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро.

Запад должен учится на исторических ошибках тех стран, которые ранее планировали уничтожить Россию. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete. «Гитлер, не извлекший ошибок Наполеона, заставил свою страну вести войну против России. Тем самым он привел свой народ к катастрофе. Сегодня США, объединяя союзников против России, не учится на этих ошибках», — говорится в материале издания. Уже сегодня, по мнению автора материала, Европа понимает, что зашла в экономический и политический тупик. Среди угроз, которые поджидают западные страны продолжающие конфронтацию с Россией, называется риск будущей рецессии в США в середине 2023 года. Среди прочего, европейские страны может ожидать наплыв беженцев из стран, которые страдают из-за продовольственного кризиса. Запад должен скорее начать учиться на исторических ошибках и поскорее разрешить украинский кризис, уверены журналисты. Это поможет не столкнуться с более крупными последствиями. Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро.