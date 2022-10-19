Кадыров назвал указ Путина о военном положении «отличным решением» 19 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 + Кадыров поддержал введение военного положения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров всецело поддержал и назвал «отличным» решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в части регионов РФ. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Отличные решения приняты сегодня Верховным Главнокомандующим. Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России», — сообщил Кадыров. Также глава Чечни одобрил решение наделить дополнительными полномочиями глав регионов и заявил, что введение военного положения теперь позволит не просто нанести удар по центрам принятия решений на Украине, в случае огня по территории России, а «стереть их с лица земли». Он призвал ликвидировать прежде всего тех, кто отдает приказы украинской армии обстреливать территории России. Владимир Путин сегодня объявил о введении военного положения в четырех новых регионах России. Ранее Кадыров заявлял об уверенности в том, что под руководством Сергея Суровикина, который возглавил объединенную группировку войск в зоне спецоперации, СВО завершится успешно, передает RT. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров всецело поддержал и назвал «отличным» решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в части регионов РФ. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Отличные решения приняты сегодня Верховным Главнокомандующим. Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России», — сообщил Кадыров. Также глава Чечни одобрил решение наделить дополнительными полномочиями глав регионов и заявил, что введение военного положения теперь позволит не просто нанести удар по центрам принятия решений на Украине, в случае огня по территории России, а «стереть их с лица земли». Он призвал ликвидировать прежде всего тех, кто отдает приказы украинской армии обстреливать территории России. Владимир Путин сегодня объявил о введении военного положения в четырех новых регионах России. Ранее Кадыров заявлял об уверенности в том, что под руководством Сергея Суровикина, который возглавил объединенную группировку войск в зоне спецоперации, СВО завершится успешно, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям