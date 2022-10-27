Блиновская высказала претензии Собчак после ее отъезда из РФ

Блогер Елена Блиновская раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что та не придралась на интервью к семейному психологу Людмиле Петрановской из-за отсутствия профильного образования. Ранее Собчак на интервью с Блиновской постоянно указывала блогеру на отсутствие профильных дипломов.
«Пока все обсасывают Собчак, мне бы хотелось ее спросить, скорее, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование» — написала Блиновская в своем telegram-канале. Она также добавила, что имеет куда большее количество «корочек», чем у семейного психолога. «Пора, похоже, мне избавляться от своих привычек скрывать дипломы. Время пришло», — заключила блогер.
Ранее против Ксении Собчак было возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что журналистка покинула Россию, передает RT.
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Блогер Елена Блиновская раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что та не придралась на интервью к семейному психологу Людмиле Петрановской из-за отсутствия профильного образования. Ранее Собчак на интервью с Блиновской постоянно указывала блогеру на отсутствие профильных дипломов. «Пока все обсасывают Собчак, мне бы хотелось ее спросить, скорее, почему она так восхваляемой Петрановской (ничего не имею против) не задала вопрос в последнем интервью про образование» — написала Блиновская в своем telegram-канале. Она также добавила, что имеет куда большее количество «корочек», чем у семейного психолога. «Пора, похоже, мне избавляться от своих привычек скрывать дипломы. Время пришло», — заключила блогер. Ранее против Ксении Собчак было возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что журналистка покинула Россию, передает RT.