Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав.
Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.
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Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав. Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.