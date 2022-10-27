Рогов: наступление ВСУ на Запорожье начнется в течение месяца

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Рогов заявил, что Украина осенью нападет на Запорожье Фото:
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Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав.

Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.

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Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав. Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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