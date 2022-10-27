Рогов: наступление ВСУ на Запорожье начнется в течение месяца

27 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Рогов заявил, что Украина осенью нападет на Запорожье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав. Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.

Вооруженные силы Украины с большой вероятностью начнут наступление на Запорожье до конца осени. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «[Перегруппировка большого количества украинских соединений] является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», — передает слова Рогова РИА Новости. Также он добавил, что именно для этого ВСУ перебросили к запорожским границам технику и личный состав. Ранее Рогов сообщал о подготовке украинских войск к контрнаступлению на Запорожскую область. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что ВСУ размещает своих бойцов в запорожских жилых домах с мирными жителями, передает RT.