Посол Украины в ФРГ призвал не спасать уклонистов из РФ, боясь за украинок

30 октября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

По мнению посла Украины, россияне представляют угрозу безопасности Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Германии не следует принимать россиян, уклоняющихся от мобилизации, так как они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми», уехавших в ФРГ. Таким мнением поделился новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев. «Было бы неправильно, если бы Германия приняла русских дезертиров», — передает слова украинского посла немецкое издание Bild. По его мнению, россияне, уехавшие из России в Германию на фоне указа о частичной мобилизации «представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конечном итоге придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях беженцев». Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. А 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении, передают « Невские новости ». Всего в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По словам Шойгу, в район спецоперации направлены уже 82 тысячи из них, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах, сообщает «Национальная служба новостей».

Германии не следует принимать россиян, уклоняющихся от мобилизации, так как они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми», уехавших в ФРГ. Таким мнением поделился новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев. «Было бы неправильно, если бы Германия приняла русских дезертиров», — передает слова украинского посла немецкое издание Bild. По его мнению, россияне, уехавшие из России в Германию на фоне указа о частичной мобилизации «представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конечном итоге придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях беженцев». Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. А 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении, передают «Невские новости». Всего в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По словам Шойгу, в район спецоперации направлены уже 82 тысячи из них, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах, сообщает «Национальная служба новостей».