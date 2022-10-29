29 октября 2022

Посол Украины в ФРГ призвал не спасать уклонистов из РФ, боясь за украинок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
По мнению посла Украины, россияне представляют угрозу безопасности Германии Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Германии не следует принимать россиян, уклоняющихся от мобилизации, так как они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми», уехавших в ФРГ. Таким мнением поделился новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

«Было бы неправильно, если бы Германия приняла русских дезертиров», — передает слова украинского посла немецкое издание Bild. По его мнению, россияне, уехавшие из России в Германию на фоне указа о частичной мобилизации «представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конечном итоге придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях беженцев».

Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. А 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении, передают «Невские новости». Всего в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По словам Шойгу, в район спецоперации направлены уже 82 тысячи из них, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах, сообщает «Национальная служба новостей».

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германии не следует принимать россиян, уклоняющихся от мобилизации, так как они «представляют угрозу для всех молодых украинских женщин с детьми», уехавших в ФРГ. Таким мнением поделился новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев. «Было бы неправильно, если бы Германия приняла русских дезертиров», — передает слова украинского посла немецкое издание Bild. По его мнению, россияне, уехавшие из России в Германию на фоне указа о частичной мобилизации «представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конечном итоге придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях беженцев». Президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации 21 сентября. А 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении, передают «Невские новости». Всего в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По словам Шойгу, в район спецоперации направлены уже 82 тысячи из них, а 218 тысяч человек продолжают подготовку в учебных центрах и на полигонах, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...