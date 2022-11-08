Медведев уличил США в манипуляциях с выборами в Конгресс

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев собирается проследить за возможными манипуляциями с голосами на предстоящих выборах в Конгресс США. Об этом он заявил на встрече с губернаторами-кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России». Он также выразил надежду, что манипулирование с голосами на выборах в регионах — это не про партию «Единая Россия».
«Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США», — цитирует Медведева РИА Новости. Также он отметил, что бывали некоторые случаи манипулирования голосами на выборах в истории России и других стран, но выразил уверенность, что это не относится к деятельности партии «Единая Россия»
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев собирается проследить за возможными манипуляциями с голосами на предстоящих выборах в Конгресс США. Об этом он заявил на встрече с губернаторами-кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России». Он также выразил надежду, что манипулирование с голосами на выборах в регионах — это не про партию «Единая Россия». «Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США», — цитирует Медведева РИА Новости. Также он отметил, что бывали некоторые случаи манипулирования голосами на выборах в истории России и других стран, но выразил уверенность, что это не относится к деятельности партии «Единая Россия» Ранее эксперты из США заявили, что замечены первые попытки из России вмешаться в американские выборы. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что демократы стали оправдывать свое поражение на выборах вмешательством со стороны России, передает «Национальная служба новостей».