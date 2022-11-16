Врача Росгвардии признали виновным в изготовлении поддельных справок для контрактников

Военврач Росгвардии Насрулла Атаев признан виновным в том, что он изготавливал поддельные справки для контрактников. Трем гражданам, которые хотели подписать контракт, он успел подделать документы, четвертый же отказался сотрудничать, при этом сообщив о преступлении сотрудникам ФСБ.
«Зная о том, что прохождение медкомиссии в МВД отнимает много времени, майор [Атаев] предложил троим соискателям контракта ускорить процедуру за 30 тысяч рублей. Получив согласие, он написал им соответствующие заключения от себя лично», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы уголовного дела. Уточняется, что у Атаева имелись поддельные бланки медсанчасти с необходимыми подписями и поддельная печать. По данным издания, четвертый претендент на службу по контракту с офицером так и не расплатился.
Свою вину во время следственного разбирательства Насрулла Атаев полностью признал. В суде были учтены его прошлые заслуги и характеристики, а также семейное положение — у Атаева трое детей. За мошенничество (значительный размер с использованием служебного положения) военврача Росгвардии приговорили к штрафу. Его сумма составляет 200 тысяч рублей.
По данным источника СМИ, четверо других участников уголовного дела успешно прошли медкомиссию. Сейчас все они проходят службу по контракту.
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Военврач Росгвардии Насрулла Атаев признан виновным в том, что он изготавливал поддельные справки для контрактников. Трем гражданам, которые хотели подписать контракт, он успел подделать документы, четвертый же отказался сотрудничать, при этом сообщив о преступлении сотрудникам ФСБ. «Зная о том, что прохождение медкомиссии в МВД отнимает много времени, майор [Атаев] предложил троим соискателям контракта ускорить процедуру за 30 тысяч рублей. Получив согласие, он написал им соответствующие заключения от себя лично», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы уголовного дела. Уточняется, что у Атаева имелись поддельные бланки медсанчасти с необходимыми подписями и поддельная печать. По данным издания, четвертый претендент на службу по контракту с офицером так и не расплатился. Свою вину во время следственного разбирательства Насрулла Атаев полностью признал. В суде были учтены его прошлые заслуги и характеристики, а также семейное положение — у Атаева трое детей. За мошенничество (значительный размер с использованием служебного положения) военврача Росгвардии приговорили к штрафу. Его сумма составляет 200 тысяч рублей. По данным источника СМИ, четверо других участников уголовного дела успешно прошли медкомиссию. Сейчас все они проходят службу по контракту. В России вынесли первый обвинительный приговор за мошенничество, связанное со спецоперацией, об этом URA.RU писало ранее. Контрактник пытался доказать, что получил травмы якобы во время СВО.