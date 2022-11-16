Врача Росгвардии признали виновным в изготовлении поддельных справок для контрактников

17 ноября 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

У военврача Росгвардии имелись бланки полицейской медсанчасти Фото: Размик Закарян © URA.RU Военврач Росгвардии Насрулла Атаев признан виновным в том, что он изготавливал поддельные справки для контрактников. Трем гражданам, которые хотели подписать контракт, он успел подделать документы, четвертый же отказался сотрудничать, при этом сообщив о преступлении сотрудникам ФСБ. «Зная о том, что прохождение медкомиссии в МВД отнимает много времени, майор [Атаев] предложил троим соискателям контракта ускорить процедуру за 30 тысяч рублей. Получив согласие, он написал им соответствующие заключения от себя лично», — передает « Коммерсант » со ссылкой на материалы уголовного дела. Уточняется, что у Атаева имелись поддельные бланки медсанчасти с необходимыми подписями и поддельная печать. По данным издания, четвертый претендент на службу по контракту с офицером так и не расплатился. Свою вину во время следственного разбирательства Насрулла Атаев полностью признал. В суде были учтены его прошлые заслуги и характеристики, а также семейное положение — у Атаева трое детей. За мошенничество (значительный размер с использованием служебного положения) военврача Росгвардии приговорили к штрафу. Его сумма составляет 200 тысяч рублей. По данным источника СМИ, четверо других участников уголовного дела успешно прошли медкомиссию. Сейчас все они проходят службу по контракту. В России вынесли первый обвинительный приговор за мошенничество, связанное со спецоперацией, об этом URA.RU писало ранее. Контрактник пытался доказать, что получил травмы якобы во время СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военврач Росгвардии Насрулла Атаев признан виновным в том, что он изготавливал поддельные справки для контрактников. Трем гражданам, которые хотели подписать контракт, он успел подделать документы, четвертый же отказался сотрудничать, при этом сообщив о преступлении сотрудникам ФСБ. «Зная о том, что прохождение медкомиссии в МВД отнимает много времени, майор [Атаев] предложил троим соискателям контракта ускорить процедуру за 30 тысяч рублей. Получив согласие, он написал им соответствующие заключения от себя лично», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы уголовного дела. Уточняется, что у Атаева имелись поддельные бланки медсанчасти с необходимыми подписями и поддельная печать. По данным издания, четвертый претендент на службу по контракту с офицером так и не расплатился. Свою вину во время следственного разбирательства Насрулла Атаев полностью признал. В суде были учтены его прошлые заслуги и характеристики, а также семейное положение — у Атаева трое детей. За мошенничество (значительный размер с использованием служебного положения) военврача Росгвардии приговорили к штрафу. Его сумма составляет 200 тысяч рублей. По данным источника СМИ, четверо других участников уголовного дела успешно прошли медкомиссию. Сейчас все они проходят службу по контракту. В России вынесли первый обвинительный приговор за мошенничество, связанное со спецоперацией, об этом URA.RU писало ранее. Контрактник пытался доказать, что получил травмы якобы во время СВО.