Российскую часть «Яндекса» сделают самостоятельной компанией 25 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 + Yandex N.V. намерена выйти из числа акционеров и сменить название Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российская часть «Яндекса» станет самостоятельной компанией. Несмотря на нововведения, она сохранит за собой бренд предприятия. Об этом заявили в главном офисе фирмы в Голландии Yandex N.V. «Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса», — говорится в сообщении . Там добавили, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на рынке РФ. Однако их международные части выделят в отдельные компании под началом Yandex N.V. Также в компании сообщили, что голландская Yandex N.V. намерена выйти из числа акционеров новой структуры и сменить название. Подробные условия изменений в работе фирмы будут раскрыты позднее. Российская часть «Яндекса» станет самостоятельной компанией. Несмотря на нововведения, она сохранит за собой бренд предприятия. Об этом заявили в главном офисе фирмы в Голландии Yandex N.V. «Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса», — говорится в сообщении. Там добавили, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на рынке РФ. Однако их международные части выделят в отдельные компании под началом Yandex N.V. Также в компании сообщили, что голландская Yandex N.V. намерена выйти из числа акционеров новой структуры и сменить название. Подробные условия изменений в работе фирмы будут раскрыты позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям