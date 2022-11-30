В Казахстане отказались помогать России в обходе санкций

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
Казахстан не допускает негативного влияния на свою экономику, заявил замминистра главы МИД страны Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстан отказался помогать России в вопросе обхода санкций западных стран во избежание негативного влияния ситуации на экономику республики. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время общения с журналистами.

«У нас с первых дней этого конфликта в Украине создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и в дальнейшем из них будут исходить при оценке любых потенциальных новых инициатив», — сказал Василенко. Его слова приводит KTK.

Западные страны ввели массовые санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о намерении властей Казахстана расширять взаимодействие между странами, несмотря на давление Запада.

Однако позже в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы, движущиеся в рамках параллельного импорта. Власти республики начали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы от европейских поставщиков. Экономист Юрий Капштык на фоне этого выступил с мнением, что Казахстан запутался в отношениях с Россией.

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Казахстан отказался помогать России в вопросе обхода санкций западных стран во избежание негативного влияния ситуации на экономику республики. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время общения с журналистами. «У нас с первых дней этого конфликта в Украине создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и в дальнейшем из них будут исходить при оценке любых потенциальных новых инициатив», — сказал Василенко. Его слова приводит KTK. Западные страны ввели массовые санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о намерении властей Казахстана расширять взаимодействие между странами, несмотря на давление Запада. Однако позже в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы, движущиеся в рамках параллельного импорта. Власти республики начали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы от европейских поставщиков. Экономист Юрий Капштык на фоне этого выступил с мнением, что Казахстан запутался в отношениях с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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