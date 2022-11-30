В Казахстане отказались помогать России в обходе санкций

30 ноября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Казахстан не допускает негативного влияния на свою экономику, заявил замминистра главы МИД страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстан отказался помогать России в вопросе обхода санкций западных стран во избежание негативного влияния ситуации на экономику республики. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время общения с журналистами. «У нас с первых дней этого конфликта в Украине создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и в дальнейшем из них будут исходить при оценке любых потенциальных новых инициатив», — сказал Василенко. Его слова приводит KTK . Западные страны ввели массовые санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о намерении властей Казахстана расширять взаимодействие между странами, несмотря на давление Запада. Однако позже в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы, движущиеся в рамках параллельного импорта. Власти республики начали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы от европейских поставщиков. Экономист Юрий Капштык на фоне этого выступил с мнением, что Казахстан запутался в отношениях с Россией.

Казахстан отказался помогать России в вопросе обхода санкций западных стран во избежание негативного влияния ситуации на экономику республики. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко во время общения с журналистами. «У нас с первых дней этого конфликта в Украине создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не поменялись, и в дальнейшем из них будут исходить при оценке любых потенциальных новых инициатив», — сказал Василенко. Его слова приводит KTK. Западные страны ввели массовые санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о намерении властей Казахстана расширять взаимодействие между странами, несмотря на давление Запада. Однако позже в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы, движущиеся в рамках параллельного импорта. Власти республики начали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы от европейских поставщиков. Экономист Юрий Капштык на фоне этого выступил с мнением, что Казахстан запутался в отношениях с Россией.