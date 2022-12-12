12 декабря 2022

США отправили первую партию оборудования для нужд украинской энергетики

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
США взялись за восстановление украинской энергетики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон отправил первый транш своей помощи в области энергетического оборудования на Украину. Об этом сообщили официальные лица США.

«Первым траншем стало энергетическое оборудование стоимостью около 13 млн долларов, сказал один из чиновников. Другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что два самолета с оборудованием покинут Соединенные Штаты в конце этой недели», — передает Daily Mail.

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры страны. В ответ на это глава Белого дома пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Киева.

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Вашингтон отправил первый транш своей помощи в области энергетического оборудования на Украину. Об этом сообщили официальные лица США. «Первым траншем стало энергетическое оборудование стоимостью около 13 млн долларов, сказал один из чиновников. Другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что два самолета с оборудованием покинут Соединенные Штаты в конце этой недели», — передает Daily Mail. В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры страны. В ответ на это глава Белого дома пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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