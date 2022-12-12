США отправили первую партию оборудования для нужд украинской энергетики

13 декабря 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

США взялись за восстановление украинской энергетики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон отправил первый транш своей помощи в области энергетического оборудования на Украину. Об этом сообщили официальные лица США. «Первым траншем стало энергетическое оборудование стоимостью около 13 млн долларов, сказал один из чиновников. Другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что два самолета с оборудованием покинут Соединенные Штаты в конце этой недели», — передает Daily Mail . В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры страны. В ответ на это глава Белого дома пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Киева.

Вашингтон отправил первый транш своей помощи в области энергетического оборудования на Украину. Об этом сообщили официальные лица США. «Первым траншем стало энергетическое оборудование стоимостью около 13 млн долларов, сказал один из чиновников. Другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что два самолета с оборудованием покинут Соединенные Штаты в конце этой недели», — передает Daily Mail. В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении российскими ракетами 50% инфраструктуры страны. В ответ на это глава Белого дома пообещал Зеленскому укрепить противовоздушную оборону Киева.