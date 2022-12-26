Беспилотник ВСУ атаковал российский аэродром, где погибли военные: главное за 26 декабря

26 декабря 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ делают успехи на юге Украины из-за тактики Сергея Суровикина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), но в итоге при атаке погибли три человека. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 декабря. Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области. В Минобороны РФ сообщили, что погибли трое российских военных.

В Донбассе обнаружены наемники из 30 стран мира. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, они представляют как дальние страны, так и ближнее зарубежье.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли катастрофические потери в Бахмуте (Артемовск) и Сватово. Они потеряли свыше 500 бойцов.

Financial Times сообщает, что российская армия делает успехи на юге Украины под руководством командующего группировкой российских войск в зоне СВО генерала армии РФ Сергея Суровикина. Его тактика лишила ВСУ шансов на успешное наступление.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что Украина сама запросит начала переговоров. Он отметил, что ВС РФ «перещелкают» американские Patriot. При этом Кадыров подчеркнул, что у России нет никаких корыстных целей в ходе спецоперации.

На границе с Украиной в Брянской области ликвидировали группу диверсантов. Уничтожены четыре боевика.

НАТО помогает Украине обстреливать территорию РФ. Такой вывод из украинской атаки на аэродром Энгельс сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Киев превращается в «город-призрак». По словам экс-советника президента Украины экономиста Олег Соскин, из-за ошибок украинских чиновников, жители массово покидают столицу.

Украинский беспилотник атаковал аэродром Энгельс в Саратовской области. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), но в итоге при атаке погибли три человека. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 декабря.