Сенатор Клишас: НАТО помогает Украине обстреливать территорию РФ

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас уверен, что НАТО развязала полномасштабную войну с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстрел аэродрома в Энгельсе Саратовской области — это следствие того, что Украину поддерживает Североатлантический альянс. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Такие вещи [обстрелы] возможны в условиях, когда, действительно, против нашей страны, — не только со стороны Украины, — но со стороны НАТО, по сути дела, развязана полномасштабная война», — отметил сенатор в интервью RTVI. Он подчеркнул, что данная война ведется альянсом на всех уровнях, как на экономическом, так и на военном.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал аэродром в Энгельсе Саратовской области. Средства противовоздушной обороны сбили его, но погибли трое военнослужащих. В Минобороны РФ подтвердили данные атаки, сообщает RT. Одной из версий ЧП названа попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать стратегический объект российской армии, передает телеканал «Царьград».

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Обстрел аэродрома в Энгельсе Саратовской области — это следствие того, что Украину поддерживает Североатлантический альянс. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Такие вещи [обстрелы] возможны в условиях, когда, действительно, против нашей страны, — не только со стороны Украины, — но со стороны НАТО, по сути дела, развязана полномасштабная война», — отметил сенатор в интервью RTVI. Он подчеркнул, что данная война ведется альянсом на всех уровнях, как на экономическом, так и на военном. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал аэродром в Энгельсе Саратовской области. Средства противовоздушной обороны сбили его, но погибли трое военнослужащих. В Минобороны РФ подтвердили данные атаки, сообщает RT. Одной из версий ЧП названа попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать стратегический объект российской армии, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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