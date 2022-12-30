Моор обратился к жителям «тюменской матрешки» в преддверии выборов губернатора

Губернатор Александр Моор сделал предвыборный реверанс в сторону избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Аркадий Либерман, комментируя обращение тюменского губернатора, который в своем telegram-канале 30 декабря назвал три региона одной большой семьей.
«Тюменская область, Югра, Ямал — одна большая, крепкая семья. И это еще раз подтвердил прошедший 2022-й. С наступающим Новым годом, друзья!» — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в 2023 году на территории юга области, ХМАО и ЯНАО.
«Это обращение нельзя прямо назвать началом предвыборной кампании. Но безусловно это логичное действие в преддверии выборов 2023 года. Отмечу, что и лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин (не исключающий своего участия в губернаторских выборах — прим.URA.RU) также в новогоднем выступлении обращался к жителям трех регионов», — прокомментировал выступление Моора Либерман. Сам губернатор пока официально о выдвижении не объявлял.
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