Моор обратился к жителям «тюменской матрешки» в преддверии выборов губернатора

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Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений c участием губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр, портрет
Моор может выдвинуться на новый губернаторский срок в 2023 году Фото:

Губернатор Александр Моор сделал предвыборный реверанс в сторону избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Аркадий Либерман, комментируя обращение тюменского губернатора, который в своем telegram-канале 30 декабря назвал три региона одной большой семьей.

«Тюменская область, Югра, Ямал — одна большая, крепкая семья. И это еще раз подтвердил прошедший 2022-й. С наступающим Новым годом, друзья!» — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в 2023 году на территории юга области, ХМАО и ЯНАО.

«Это обращение нельзя прямо назвать началом предвыборной кампании. Но безусловно это логичное действие в преддверии выборов 2023 года. Отмечу, что и лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин (не исключающий своего участия в губернаторских выборах — прим.URA.RU) также в новогоднем выступлении обращался к жителям трех регионов», — прокомментировал выступление Моора Либерман. Сам губернатор пока официально о выдвижении не объявлял.

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Губернатор Александр Моор сделал предвыборный реверанс в сторону избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Аркадий Либерман, комментируя обращение тюменского губернатора, который в своем telegram-канале 30 декабря назвал три региона одной большой семьей. «Тюменская область, Югра, Ямал — одна большая, крепкая семья. И это еще раз подтвердил прошедший 2022-й. С наступающим Новым годом, друзья!» — написал глава региона. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в 2023 году на территории юга области, ХМАО и ЯНАО. «Это обращение нельзя прямо назвать началом предвыборной кампании. Но безусловно это логичное действие в преддверии выборов 2023 года. Отмечу, что и лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин (не исключающий своего участия в губернаторских выборах — прим.URA.RU) также в новогоднем выступлении обращался к жителям трех регионов», — прокомментировал выступление Моора Либерман. Сам губернатор пока официально о выдвижении не объявлял.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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