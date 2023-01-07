На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в смертельном ДТП пострадали два ребенка. Фото

07 января 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Renault. Также пострадала семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Рено» и «Ниссан» столкнулись на 251-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 62-летний водитель на «Рено», житель Тюмени, выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщили в ведомстве. Водитель и пассажиры Nissan, в числе которых были дети 8-ми и 16-ти лет, доставлены в больницу на обследование. Отмечается, что движение на трассе не ограничили. Фото: УГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Renault. Также пострадала семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Рено» и «Ниссан» столкнулись на 251-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 62-летний водитель на «Рено», житель Тюмени, выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщили в ведомстве. Водитель и пассажиры Nissan, в числе которых были дети 8-ми и 16-ти лет, доставлены в больницу на обследование. Отмечается, что движение на трассе не ограничили.