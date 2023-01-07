Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Renault. Также пострадала семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Рено» и «Ниссан» столкнулись на 251-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 62-летний водитель на «Рено», житель Тюмени, выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.
Водитель и пассажиры Nissan, в числе которых были дети 8-ми и 16-ти лет, доставлены в больницу на обследование. Отмечается, что движение на трассе не ограничили.
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