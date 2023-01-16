Кэмерон раскрыл шокирующие подробности о следующем «Аватаре»

Джеймс Кэмерон: в триквеле «Аватара» зритель узнает о новых культурах племен Нави

16 января 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

В триквеле «Аватар» зритель узнает о новых культурах племен Нави, заявил Джеймс Кэмерон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что в триквеле фильма «Аватар» зритель столкнется с новыми культурами племен расы Нави. Подробности продолжения уже активно обсуждаются пользователями социальных сетей. «В следующем фильме [„Аватар“] зритель встретится с двумя совершенно новыми культурами. Мы уже знакомы с кланом Оматикайя и сообществом Меткайина, а в дальнейшем нам предстоит узнать о двух других культурах, представители которой свободно странствуют по Пандоре», — заявил изданию Deadline Джеймс Кэмерон. Режиссер также добавил, что в грядущем третьем фильме центральным элементом станет огонь. «И так, возможно, рассказал слишком много», — заключил Кэмерон. Премьера сиквела «Аватара» состоялась 16 декабря 2022 года, спустя 13 лет после выхода первого фильма. Кассовые сборы продолжения составили более полутора миллиардов долларов, передает Life . Режиссер также заявлял, что триквел выйдет в 2024 году, четвертый фильм — в конце 2026 года.

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что в триквеле фильма «Аватар» зритель столкнется с новыми культурами племен расы Нави. Подробности продолжения уже активно обсуждаются пользователями социальных сетей. «В следующем фильме [„Аватар“] зритель встретится с двумя совершенно новыми культурами. Мы уже знакомы с кланом Оматикайя и сообществом Меткайина, а в дальнейшем нам предстоит узнать о двух других культурах, представители которой свободно странствуют по Пандоре», — заявил изданию Deadline Джеймс Кэмерон. Режиссер также добавил, что в грядущем третьем фильме центральным элементом станет огонь. «И так, возможно, рассказал слишком много», — заключил Кэмерон. Премьера сиквела «Аватара» состоялась 16 декабря 2022 года, спустя 13 лет после выхода первого фильма. Кассовые сборы продолжения составили более полутора миллиардов долларов, передает Life. Режиссер также заявлял, что триквел выйдет в 2024 году, четвертый фильм — в конце 2026 года.