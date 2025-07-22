В Крыму придумали, как справиться с засухой

Два новых водохранилища появятся на юго-западе Крыма для решения проблемы нехватки воды в засушливые периоды. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, строительство водохранилищ Солнечногорское и Мартовское уже запланировано, а проектные работы начались.
«В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось», — сказал спикер. Его слова передает РИА Новости.
Новые объекты разместят на реках Марта и Улу-Узень Восточный. По информации главы парламента, эти водохранилища предназначены для накопления воды во время паводков и обеспечат стабильное снабжение для Большой Алушты, Ялты и соседних населенных пунктов, где засуха наблюдается каждые пять-шесть лет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что возведение Мартовского и Солнечногорского водохранилищ позволит создать надежную систему водоснабжения для Ялты и Алушты. На территориях будущих водохранилищ уже осуществляются комплексные подготовительные работы, включающие геологические изыскания, археологические исследования, а также анализ гидрометеорологических условий, пишет RT. Глава региона подчеркнул, что реализация проектов имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития Южного берега Крыма.
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