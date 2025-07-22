В Крыму придумали, как справиться с засухой

Строительство двух водохранилищ в Крыму решит проблему дефицита воды
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Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой
Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой Фото:

Два новых водохранилища появятся на юго-западе Крыма для решения проблемы нехватки воды в засушливые периоды. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, строительство водохранилищ Солнечногорское и Мартовское уже запланировано, а проектные работы начались.

«В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось», — сказал спикер. Его слова передает РИА Новости.

Новые объекты разместят на реках Марта и Улу-Узень Восточный. По информации главы парламента, эти водохранилища предназначены для накопления воды во время паводков и обеспечат стабильное снабжение для Большой Алушты, Ялты и соседних населенных пунктов, где засуха наблюдается каждые пять-шесть лет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что возведение Мартовского и Солнечногорского водохранилищ позволит создать надежную систему водоснабжения для Ялты и Алушты. На территориях будущих водохранилищ уже осуществляются комплексные подготовительные работы, включающие геологические изыскания, археологические исследования, а также анализ гидрометеорологических условий, пишет RT. Глава региона подчеркнул, что реализация проектов имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития Южного берега Крыма.

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Два новых водохранилища появятся на юго-западе Крыма для решения проблемы нехватки воды в засушливые периоды. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, строительство водохранилищ Солнечногорское и Мартовское уже запланировано, а проектные работы начались. «В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось», — сказал спикер. Его слова передает РИА Новости. Новые объекты разместят на реках Марта и Улу-Узень Восточный. По информации главы парламента, эти водохранилища предназначены для накопления воды во время паводков и обеспечат стабильное снабжение для Большой Алушты, Ялты и соседних населенных пунктов, где засуха наблюдается каждые пять-шесть лет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что возведение Мартовского и Солнечногорского водохранилищ позволит создать надежную систему водоснабжения для Ялты и Алушты. На территориях будущих водохранилищ уже осуществляются комплексные подготовительные работы, включающие геологические изыскания, археологические исследования, а также анализ гидрометеорологических условий, пишет RT. Глава региона подчеркнул, что реализация проектов имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития Южного берега Крыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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