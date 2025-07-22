Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в сентябре

Трамп: встреча с Путиным возможна
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Встреча Путина и Трампа может состояться в сентября
Встреча Путина и Трампа может состояться в сентября Фото:
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Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре в Китае возможна. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы скоро решим», — заявил Трамп. Его выступление транслирует телеканал Fox News. Он добавил, что возможно проведение многих встреч.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует поездку в Пекин на мероприятия к 80-летию победы над Японией. Встреча с Трампом возможна, если он тоже приедет, но пока участие Трампа не подтверждено.

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Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре в Китае возможна. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. «Мы скоро решим», — заявил Трамп. Его выступление транслирует телеканал Fox News. Он добавил, что возможно проведение многих встреч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует поездку в Пекин на мероприятия к 80-летию победы над Японией. Встреча с Трампом возможна, если он тоже приедет, но пока участие Трампа не подтверждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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