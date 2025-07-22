Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в сентябре

Встреча Путина и Трампа может состояться в сентября
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре в Китае возможна. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.
«Мы скоро решим», — заявил Трамп. Его выступление транслирует телеканал Fox News. Он добавил, что возможно проведение многих встреч.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует поездку в Пекин на мероприятия к 80-летию победы над Японией. Встреча с Трампом возможна, если он тоже приедет, но пока участие Трампа не подтверждено.
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