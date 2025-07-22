Депутат Красов опроверг слухи о круглогодичном призыве

Депутат Госдумы Андрей Красов опроверг заявления о возможном переходе России на круглогодичный призыв в армию. Об этом он сообщилU, комментируя слухи, появившиеся в блогосфере после публикации законопроекта «Об изменении подхода к проведению призыва на военную службу».
«Давайте разделим: мероприятия с призывом — они в течение года, а отправка, как и было в два периода — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря», — заявил Красов telegram-каналу «Вы слушали Маяк». Депутат подчеркнул, что порядок призыва и отправки граждан в армию останется прежним, несмотря на обсуждаемые изменения в законодательстве.
Красов добавил, что информация о якобы круглогодичном призыве появилась из-за некорректных трактовок в блогосфере. По его словам, отдельные блогеры не разобрались в сути законопроекта и неправильно истолковали предлагаемые изменения. Депутат отметил, что новые нормы не предполагают отмену привычных весеннего и осеннего призывных периодов. Законопроект касается только организации мероприятий по подготовке к призыву, а не сроков отправки новобранцев в войска.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов представили в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность осуществления призыва граждан на срочную военную службу в течение всего года. Законодательная инициатива предполагает изменение привычной практики: предлагается разрешить проведение призыва в любой период с 1 января по 31 декабря.
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