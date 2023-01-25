Долларовый миллионер Залужный попытался оправдать коррупционеров в МО Украины

26 января 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный после получения миллиона долларов решил бороться с коррупцией Фото: Официальный сайт президента Украины Министерство обороны Украины исповедует нулевую толерантность к коррупции, поэтому недавние обвинения, выдвинутые в сторону чиновников ведомства, будут тщательно проверены. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный. В тоже время он посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководство. «У Минобороны и ВСУ нулевая терпимость к коррупции. Поэтому любая информация о ее возможных проявлениях должна быть тщательно проверена, получить правовую оценку и соответствующее реагирование. Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только наносит ущерб делу, но и противоречит принципам управления НАТО, к которым мы стремимся перейти», — написал Залужный у себя на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Недавно Залужный стал долларовым миллионером, получив эту сумму, согласно заявлению пресс-службы МО Украины, в «наследство». Сообщается, что деньги перешли к генералу от американца украинского происхождения Григория Степанца. Миллион долларов Залужный якобы направил на нужды ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел серию массовых отставок высших чиновников страны, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией, об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Марат Баширов. Одним из наиболее резонансных случаев стало увольнение замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, на его место был назначен Алексей Кулеба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны Украины исповедует нулевую толерантность к коррупции, поэтому недавние обвинения, выдвинутые в сторону чиновников ведомства, будут тщательно проверены. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный. В тоже время он посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководство. «У Минобороны и ВСУ нулевая терпимость к коррупции. Поэтому любая информация о ее возможных проявлениях должна быть тщательно проверена, получить правовую оценку и соответствующее реагирование. Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только наносит ущерб делу, но и противоречит принципам управления НАТО, к которым мы стремимся перейти», — написал Залужный у себя на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Недавно Залужный стал долларовым миллионером, получив эту сумму, согласно заявлению пресс-службы МО Украины, в «наследство». Сообщается, что деньги перешли к генералу от американца украинского происхождения Григория Степанца. Миллион долларов Залужный якобы направил на нужды ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел серию массовых отставок высших чиновников страны, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией, об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Марат Баширов. Одним из наиболее резонансных случаев стало увольнение замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, на его место был назначен Алексей Кулеба.