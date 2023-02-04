Пригожин обозначил стратегию ЧВК «Вагнер»

Пригожин: стратегия ЧВК «Вагнер» — это шахматная партия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Евгений Пригожин сравнил стратегию ЧВК «Вагнер» с шахматной партией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине — это шахматная партия, в которой надо «бить по башке соперника доской». Тактику «вагнеровцев» озвучил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Стратегия ЧВК „Вагнер“ — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: „Ухи, ухи, ухи!“», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее немецкий военный эксперт Юлиан Репке сделал предположение, что армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер». Якобы военные тренируются проводить операции в составе роты. Однако в Минобороны неоднократно подчеркивали, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине — это шахматная партия, в которой надо «бить по башке соперника доской». Тактику «вагнеровцев» озвучил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Стратегия ЧВК „Вагнер“ — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: „Ухи, ухи, ухи!“», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Ранее немецкий военный эксперт Юлиан Репке сделал предположение, что армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер». Якобы военные тренируются проводить операции в составе роты. Однако в Минобороны неоднократно подчеркивали, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...