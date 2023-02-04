Пригожин обозначил стратегию ЧВК «Вагнер»

Пригожин: стратегия ЧВК «Вагнер» — это шахматная партия

04 февраля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин сравнил стратегию ЧВК «Вагнер» с шахматной партией Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине — это шахматная партия, в которой надо «бить по башке соперника доской». Тактику «вагнеровцев» озвучил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Стратегия ЧВК „Вагнер“ — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: „Ухи, ухи, ухи!“», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Ранее немецкий военный эксперт Юлиан Репке сделал предположение, что армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер». Якобы военные тренируются проводить операции в составе роты. Однако в Минобороны неоднократно подчеркивали, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России.

Стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине — это шахматная партия, в которой надо «бить по башке соперника доской». Тактику «вагнеровцев» озвучил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Стратегия ЧВК „Вагнер“ — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: „Ухи, ухи, ухи!“», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Ранее немецкий военный эксперт Юлиан Репке сделал предположение, что армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер». Якобы военные тренируются проводить операции в составе роты. Однако в Минобороны неоднократно подчеркивали, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России.