Пригожин обозначил стратегию ЧВК «Вагнер»

Стратегия ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине — это шахматная партия, в которой надо «бить по башке соперника доской». Тактику «вагнеровцев» озвучил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Стратегия ЧВК „Вагнер“ — это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия. Для тех, кто не играет в шахматы, объясню. Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: „Ухи, ухи, ухи!“», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее немецкий военный эксперт Юлиан Репке сделал предположение, что армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер». Якобы военные тренируются проводить операции в составе роты. Однако в Минобороны неоднократно подчеркивали, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России.
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