Россия вернула из украинского плена военных «чувствительной категории»

Российских солдат удалось вернуть из плена благодаря посредничеству с ОАЭ, уточнили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула из украинского плена 63 солдата «чувствительной категории», которых удалось вернуть на родину при сотрудничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В настоящий момент они все находятся дома. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате сложного переговорного процесса <…> возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил. В состав группы освобожденных солдат включены лица „чувствительной категории“, обмен которых стал возможен, благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ», — уточнили в Министерстве. Сейчас все солдаты находятся на территории России и им оказывается медицинская помощь. Также они уже смогли связаться со своими родными.

Какие именно военнослужащие попадают под чувствительную категорию, не уточняется. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, с просьбой уточнить информацию. Ответ ожидается.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Украина саботирует мероприятия по обмену военнопленными. По ее словам, Киев специально переносит даты, чтобы не возвращать российских солдат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.