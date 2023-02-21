Bloomberg: США не готовы к войне с Россией

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НАТО. Москва. stock, нато, прицел, ружье, танк, противотанковое
Поставки оружия Украине истощают оборонный комплекс США Фото:

Непрекращающийся конфликт на Украине и огромные поставки оружия из запасов НАТО ставят под вопрос готовность США к вооруженной конфронтации с Россией или к конфликту продолжительностью более нескольких недель. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Конфликт на Украине идет второй год. Нехватка боеприпасов, пробелы в наблюдении и разведке, выявленные китайским воздушным шаром, сбитым в конечном счете у берегов Южной Каролины, позволяют предположить, что США не смогут выстоять в условиях высокоинтенсивного конфликта продолжительностью более нескольких недель», — говорится в материале.

Количество «Джавелинов», поставленных Украине в период с февраля по август прошлого года, соответствует их семилетнему производству по нормам 2022 года. Количество переданных «Стингеров» сравнялось с общим количеством, произведенным для всех иностранных заказчиков за последние два десятилетия, сообщается в материале.

Также эксперты отмечают скудные запасы дальнобойных высокоточных боеприпасов. По данным Центра стратегических и международных исследований, они могут закончиться менее чем за неделю в ходе теоретического конфликта из-за Тайваня.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщал о нехватке боеприпасов у стран-членов договора. Причиной он указал большой расход патронов украинской стороной. Австрийских полковник Маркус Райснер отметил, что США вынуждены повысить дневное производство 155-миллиметровых боеприпасов с 15 000 до 90 000 штук в месяц.

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Непрекращающийся конфликт на Украине и огромные поставки оружия из запасов НАТО ставят под вопрос готовность США к вооруженной конфронтации с Россией или к конфликту продолжительностью более нескольких недель. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Конфликт на Украине идет второй год. Нехватка боеприпасов, пробелы в наблюдении и разведке, выявленные китайским воздушным шаром, сбитым в конечном счете у берегов Южной Каролины, позволяют предположить, что США не смогут выстоять в условиях высокоинтенсивного конфликта продолжительностью более нескольких недель», — говорится в материале. Количество «Джавелинов», поставленных Украине в период с февраля по август прошлого года, соответствует их семилетнему производству по нормам 2022 года. Количество переданных «Стингеров» сравнялось с общим количеством, произведенным для всех иностранных заказчиков за последние два десятилетия, сообщается в материале. Также эксперты отмечают скудные запасы дальнобойных высокоточных боеприпасов. По данным Центра стратегических и международных исследований, они могут закончиться менее чем за неделю в ходе теоретического конфликта из-за Тайваня. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщал о нехватке боеприпасов у стран-членов договора. Причиной он указал большой расход патронов украинской стороной. Австрийских полковник Маркус Райснер отметил, что США вынуждены повысить дневное производство 155-миллиметровых боеприпасов с 15 000 до 90 000 штук в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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