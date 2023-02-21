Bloomberg: США не готовы к войне с Россией

21 февраля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Украине истощают оборонный комплекс США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Непрекращающийся конфликт на Украине и огромные поставки оружия из запасов НАТО ставят под вопрос готовность США к вооруженной конфронтации с Россией или к конфликту продолжительностью более нескольких недель. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Конфликт на Украине идет второй год. Нехватка боеприпасов, пробелы в наблюдении и разведке, выявленные китайским воздушным шаром, сбитым в конечном счете у берегов Южной Каролины, позволяют предположить, что США не смогут выстоять в условиях высокоинтенсивного конфликта продолжительностью более нескольких недель», — говорится в материале . Количество «Джавелинов», поставленных Украине в период с февраля по август прошлого года, соответствует их семилетнему производству по нормам 2022 года. Количество переданных «Стингеров» сравнялось с общим количеством, произведенным для всех иностранных заказчиков за последние два десятилетия, сообщается в материале. Также эксперты отмечают скудные запасы дальнобойных высокоточных боеприпасов. По данным Центра стратегических и международных исследований, они могут закончиться менее чем за неделю в ходе теоретического конфликта из-за Тайваня. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщал о нехватке боеприпасов у стран-членов договора. Причиной он указал большой расход патронов украинской стороной. Австрийских полковник Маркус Райснер отметил, что США вынуждены повысить дневное производство 155-миллиметровых боеприпасов с 15 000 до 90 000 штук в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Непрекращающийся конфликт на Украине и огромные поставки оружия из запасов НАТО ставят под вопрос готовность США к вооруженной конфронтации с Россией или к конфликту продолжительностью более нескольких недель. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Конфликт на Украине идет второй год. Нехватка боеприпасов, пробелы в наблюдении и разведке, выявленные китайским воздушным шаром, сбитым в конечном счете у берегов Южной Каролины, позволяют предположить, что США не смогут выстоять в условиях высокоинтенсивного конфликта продолжительностью более нескольких недель», — говорится в материале. Количество «Джавелинов», поставленных Украине в период с февраля по август прошлого года, соответствует их семилетнему производству по нормам 2022 года. Количество переданных «Стингеров» сравнялось с общим количеством, произведенным для всех иностранных заказчиков за последние два десятилетия, сообщается в материале. Также эксперты отмечают скудные запасы дальнобойных высокоточных боеприпасов. По данным Центра стратегических и международных исследований, они могут закончиться менее чем за неделю в ходе теоретического конфликта из-за Тайваня. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщал о нехватке боеприпасов у стран-членов договора. Причиной он указал большой расход патронов украинской стороной. Австрийских полковник Маркус Райснер отметил, что США вынуждены повысить дневное производство 155-миллиметровых боеприпасов с 15 000 до 90 000 штук в месяц.