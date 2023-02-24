Врио главы ЛНР Пасечник попал под санкции США

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник попал в санкционный список США. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
«Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие — Леонид Пасечник прямое или косвенное — либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность… или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», — написали в документе.
Ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете санкций против России на годовщину начала спецоперации на Украине, сообщает Pravda.Ru. Также США совместно со странами G7 хотят ввести санкции против более, чем 200 физических и юридических лиц, передает Life. Известно, что в санкционный список попали более 40 российских политиков.
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Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник попал в санкционный список США. Об этом сообщили в Госдепартаменте. «Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие — Леонид Пасечник прямое или косвенное — либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность… или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», — написали в документе. Ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете санкций против России на годовщину начала спецоперации на Украине, сообщает Pravda.Ru. Также США совместно со странами G7 хотят ввести санкции против более, чем 200 физических и юридических лиц, передает Life. Известно, что в санкционный список попали более 40 российских политиков.