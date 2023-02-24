Врио главы ЛНР Пасечник попал под санкции США 24 февраля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 + США обвинили Леонида Пасечника в подрыве безопасности Вашингтона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник попал в санкционный список США. Об этом сообщили в Госдепартаменте. «Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие — Леонид Пасечник прямое или косвенное — либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность… или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», — написали в документе . Ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете санкций против России на годовщину начала спецоперации на Украине, сообщает Pravda.Ru. Также США совместно со странами G7 хотят ввести санкции против более, чем 200 физических и юридических лиц, передает Life . Известно, что в санкционный список попали более 40 российских политиков. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник попал в санкционный список США. Об этом сообщили в Госдепартаменте. «Леонид Иванович Пасечник включен в санкционный список за ответственность или участие — Леонид Пасечник прямое или косвенное — либо попытку участия в деятельности, подрывающей мир, безопасность… или территориальную целостность США, их союзников или партнеров», — написали в документе. Ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете санкций против России на годовщину начала спецоперации на Украине, сообщает Pravda.Ru. Также США совместно со странами G7 хотят ввести санкции против более, чем 200 физических и юридических лиц, передает Life. Известно, что в санкционный список попали более 40 российских политиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям