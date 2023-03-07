WSJ: Штаты проиграют в прямом столкновении с Россией и Китаем

WSJ: США значительно отстали от РФ и Китая в разработке вооружений

07 марта 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

США отстают от России и Китая в гонке вооружений Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Об этом сообщает американский военный журналист Майкл Гордон. Он считает, что производство военной техники и боеприпасов в Америке сильно сократилось. «Обеспечить технологическое преимущество над Китаем и Россией за счет создания новых видов вооружений США смогут только к 2030 году, в то время как конфликт с КНР из-за Тайваня, по данным американских разведслужб, может произойти ранее», — пишет Майкл Гордон в своем материале для The Wall Street Journal. Журналист отметил, что в последнее время Америка фокусировалась на борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, в то время как риск конфликта с Россией или Китаем ежедневно растет. В Америке опасаются, что США проиграют противостояние с Россией из-за Китая. Отставной американский военный Ноктис Дрейвен отметил, что США экономически зависимы от Китая, который поддерживает Россию в украинском конфликте, передает телеканал 360.

США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Об этом сообщает американский военный журналист Майкл Гордон. Он считает, что производство военной техники и боеприпасов в Америке сильно сократилось. «Обеспечить технологическое преимущество над Китаем и Россией за счет создания новых видов вооружений США смогут только к 2030 году, в то время как конфликт с КНР из-за Тайваня, по данным американских разведслужб, может произойти ранее», — пишет Майкл Гордон в своем материале для The Wall Street Journal. Журналист отметил, что в последнее время Америка фокусировалась на борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, в то время как риск конфликта с Россией или Китаем ежедневно растет. В Америке опасаются, что США проиграют противостояние с Россией из-за Китая. Отставной американский военный Ноктис Дрейвен отметил, что США экономически зависимы от Китая, который поддерживает Россию в украинском конфликте, передает телеканал 360.