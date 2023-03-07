WSJ: Штаты проиграют в прямом столкновении с Россией и Китаем

WSJ: США значительно отстали от РФ и Китая в разработке вооружений
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
США отстают от России и Китая в гонке вооружений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Об этом сообщает американский военный журналист Майкл Гордон. Он считает, что производство военной техники и боеприпасов в Америке сильно сократилось.

«Обеспечить технологическое преимущество над Китаем и Россией за счет создания новых видов вооружений США смогут только к 2030 году, в то время как конфликт с КНР из-за Тайваня, по данным американских разведслужб, может произойти ранее», — пишет Майкл Гордон в своем материале для The Wall Street Journal. Журналист отметил, что в последнее время Америка фокусировалась на борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, в то время как риск конфликта с Россией или Китаем ежедневно растет.

В Америке опасаются, что США проиграют противостояние с Россией из-за Китая. Отставной американский военный Ноктис Дрейвен отметил, что США экономически зависимы от Китая, который поддерживает Россию в украинском конфликте, передает телеканал 360.

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США не смогут противостоять России и Китаю из-за сильного отставания в разработке вооружений. Об этом сообщает американский военный журналист Майкл Гордон. Он считает, что производство военной техники и боеприпасов в Америке сильно сократилось. «Обеспечить технологическое преимущество над Китаем и Россией за счет создания новых видов вооружений США смогут только к 2030 году, в то время как конфликт с КНР из-за Тайваня, по данным американских разведслужб, может произойти ранее», — пишет Майкл Гордон в своем материале для The Wall Street Journal. Журналист отметил, что в последнее время Америка фокусировалась на борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, в то время как риск конфликта с Россией или Китаем ежедневно растет. В Америке опасаются, что США проиграют противостояние с Россией из-за Китая. Отставной американский военный Ноктис Дрейвен отметил, что США экономически зависимы от Китая, который поддерживает Россию в украинском конфликте, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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