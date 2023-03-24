24 марта 2023

В Харьковской области назвали количество подконтрольных России городов

Власти Харьковской области: ВС РФ освободили почти 30 населенных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Россия передает жителям региона гуманитарную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в Харьковской области освободила почти 30 населенных пунктов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — цитирует ТАСС Ганчева.

15 февраля под контролем было только 20 населенных пунктов. 24 марта российская армия ликвидировала украинских диверсантов под Харьковом. Неделю назад ВС РФ отбили атаку украинских военных в районе сел Масютовка и Гряниновка Харьковской области. Также был сбит вертолет Ми-8, передает ОТР.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия в Харьковской области освободила почти 30 населенных пунктов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — цитирует ТАСС Ганчева. 15 февраля под контролем было только 20 населенных пунктов. 24 марта российская армия ликвидировала украинских диверсантов под Харьковом. Неделю назад ВС РФ отбили атаку украинских военных в районе сел Масютовка и Гряниновка Харьковской области. Также был сбит вертолет Ми-8, передает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...