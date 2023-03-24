В Харьковской области назвали количество подконтрольных России городов

Власти Харьковской области: ВС РФ освободили почти 30 населенных пунктов

25 марта 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Россия передает жителям региона гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в Харьковской области освободила почти 30 населенных пунктов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — цитирует ТАСС Ганчева. 15 февраля под контролем было только 20 населенных пунктов. 24 марта российская армия ликвидировала украинских диверсантов под Харьковом. Неделю назад ВС РФ отбили атаку украинских военных в районе сел Масютовка и Гряниновка Харьковской области. Также был сбит вертолет Ми-8, передает ОТР.

Российская армия в Харьковской области освободила почти 30 населенных пунктов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. «На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — цитирует ТАСС Ганчева. 15 февраля под контролем было только 20 населенных пунктов. 24 марта российская армия ликвидировала украинских диверсантов под Харьковом. Неделю назад ВС РФ отбили атаку украинских военных в районе сел Масютовка и Гряниновка Харьковской области. Также был сбит вертолет Ми-8, передает ОТР.