В психоневрологическом интернате Питера погибли трое сирот

В психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге погибли трое постояльцев учреждения. Причиной смерти стал отек мозга. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
«Причиной смерти троих из шести постояльцев стал отек мозга при дефиците массы тела. <…> У двоих также была прогрессирующая дыхательная недостаточность», — приводит РИА Новости слова своего источника. Все погибшие являются сиротами.
Отмечается, что причиной смерти также могла стать недостаточность полиорганного типа — поражение нескольких систем организма. Правоохранительные органы проводят проверку. Они усмотрели в действиях сотрудников учреждения преступление по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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