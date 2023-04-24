В психоневрологическом интернате Питера погибли трое сирот

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СК проводит проверку по факту гибели сирот из интерната в Санкт-Петербурге Фото:

В психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге погибли трое постояльцев учреждения. Причиной смерти стал отек мозга. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Причиной смерти троих из шести постояльцев стал отек мозга при дефиците массы тела. <…> У двоих также была прогрессирующая дыхательная недостаточность», — приводит РИА Новости слова своего источника. Все погибшие являются сиротами.

Отмечается, что причиной смерти также могла стать недостаточность полиорганного типа — поражение нескольких систем организма. Правоохранительные органы проводят проверку. Они усмотрели в действиях сотрудников учреждения преступление по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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В психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге погибли трое постояльцев учреждения. Причиной смерти стал отек мозга. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Причиной смерти троих из шести постояльцев стал отек мозга при дефиците массы тела. <…> У двоих также была прогрессирующая дыхательная недостаточность», — приводит РИА Новости слова своего источника. Все погибшие являются сиротами. Отмечается, что причиной смерти также могла стать недостаточность полиорганного типа — поражение нескольких систем организма. Правоохранительные органы проводят проверку. Они усмотрели в действиях сотрудников учреждения преступление по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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