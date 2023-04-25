AT: наступление Киева без авиации — самоубийство

AT: ВВС Украины продержатся против российских несколько дней

26 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

ВВС России дадут отпор украинским самолетам, написали в Asia Times Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины является самоубийственной миссией. Об этом написали в Asia Times. Авторы Стивен и Шошана Брайен уточнили, что ВВС Украины в нынешнем боекомплекте смогут продержаться против российских самолетов всего несколько дней. «С практической точки зрения, любое современное военное наступление, начатое без прикрытия с воздуха, является самоубийственной миссией. Что бы ни было у Украины, нельзя ожидать, что ее военно-воздушные силы продержатся более нескольких дней в крупном бою», — говорится в материале . Авторы добавили, что Украине не справиться против грозных российских Су-35, а мобильные ПВО ВС РФ не дадут и шанса на воздушные операции. Брайены не исключают, что президент США Джо Байден захочет помочь Украине с обновлением ее ВВС. «Есть ли вероятность, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предлагали американские самолеты и пилотов с переименованными F-16?», — задались вопросом они. Ранее Байден заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, передает RT. Американское издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Верховной Раде писало, что Киев решил отложить контрнаступление на неопределенный срок, пишет «Национальная служба новостей». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили силы для наступления на краснолиманском направлении, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление Украины является самоубийственной миссией. Об этом написали в Asia Times. Авторы Стивен и Шошана Брайен уточнили, что ВВС Украины в нынешнем боекомплекте смогут продержаться против российских самолетов всего несколько дней. «С практической точки зрения, любое современное военное наступление, начатое без прикрытия с воздуха, является самоубийственной миссией. Что бы ни было у Украины, нельзя ожидать, что ее военно-воздушные силы продержатся более нескольких дней в крупном бою», — говорится в материале. Авторы добавили, что Украине не справиться против грозных российских Су-35, а мобильные ПВО ВС РФ не дадут и шанса на воздушные операции. Брайены не исключают, что президент США Джо Байден захочет помочь Украине с обновлением ее ВВС. «Есть ли вероятность, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предлагали американские самолеты и пилотов с переименованными F-16?», — задались вопросом они. Ранее Байден заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, передает RT. Американское издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Верховной Раде писало, что Киев решил отложить контрнаступление на неопределенный срок, пишет «Национальная служба новостей». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили силы для наступления на краснолиманском направлении, пишет телеканал 360.