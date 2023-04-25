25 апреля 2023

AT: наступление Киева без авиации — самоубийство

AT: ВВС Украины продержатся против российских несколько дней
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
ВВС России дадут отпор украинским самолетам, написали в Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины является самоубийственной миссией. Об этом написали в Asia Times. Авторы Стивен и Шошана Брайен уточнили, что ВВС Украины в нынешнем боекомплекте смогут продержаться против российских самолетов всего несколько дней.

«С практической точки зрения, любое современное военное наступление, начатое без прикрытия с воздуха, является самоубийственной миссией. Что бы ни было у Украины, нельзя ожидать, что ее военно-воздушные силы продержатся более нескольких дней в крупном бою», — говорится в материале. Авторы добавили, что Украине не справиться против грозных российских Су-35, а мобильные ПВО ВС РФ не дадут и шанса на воздушные операции.

Брайены не исключают, что президент США Джо Байден захочет помочь Украине с обновлением ее ВВС. «Есть ли вероятность, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предлагали американские самолеты и пилотов с переименованными F-16?», — задались вопросом они.

Ранее Байден заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, передает RT. Американское издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Верховной Раде писало, что Киев решил отложить контрнаступление на неопределенный срок, пишет «Национальная служба новостей». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили силы для наступления на краснолиманском направлении, пишет телеканал 360.

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Контрнаступление Украины является самоубийственной миссией. Об этом написали в Asia Times. Авторы Стивен и Шошана Брайен уточнили, что ВВС Украины в нынешнем боекомплекте смогут продержаться против российских самолетов всего несколько дней. «С практической точки зрения, любое современное военное наступление, начатое без прикрытия с воздуха, является самоубийственной миссией. Что бы ни было у Украины, нельзя ожидать, что ее военно-воздушные силы продержатся более нескольких дней в крупном бою», — говорится в материале. Авторы добавили, что Украине не справиться против грозных российских Су-35, а мобильные ПВО ВС РФ не дадут и шанса на воздушные операции. Брайены не исключают, что президент США Джо Байден захочет помочь Украине с обновлением ее ВВС. «Есть ли вероятность, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предлагали американские самолеты и пилотов с переименованными F-16?», — задались вопросом они. Ранее Байден заявлял, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, передает RT. Американское издание Foreign Policy со ссылкой на источник в Верховной Раде писало, что Киев решил отложить контрнаступление на неопределенный срок, пишет «Национальная служба новостей». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили силы для наступления на краснолиманском направлении, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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