30 апреля 2023

Врач-нутрициолог Юзуп предупредила о вреде употребления соли

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 31 марта. Тюмень, продукты, соль, продукты на полках, продукты в магазине
При этом целиком отказываться от соли нельзя Фото:

Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как заболевание почек или нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредила Ирина Юзуп, врач-нутрициолог и кандидат медицинских наук.

«Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек», — передает «Мослента» пояснение Юзуп. Также она отметила, что большое количество соли в организме негативно скажется на сердце и сосудах.

Нутрициолог советует отказаться от соли на пару дней, чтобы представить себе количество соли, которое вы съели за день. «Скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными», — рассказала Юзуп.

Однако она уточнила, что отказываться от соли нельзя. По ее словам, это грозит проблемами с сердечно-сосудистой, нервной и другими системами организма.

Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые вредят организму и ускоряют его старение. Так, избыток сахара может привести к росту массы тела, состарить и сделать слабее кожу. Кроме этого врачи предупредили, что фастфуд, соусы и полуфабрикаты также негативно влияют на здоровье человека.

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Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как заболевание почек или нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредила Ирина Юзуп, врач-нутрициолог и кандидат медицинских наук. «Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек», — передает «Мослента» пояснение Юзуп. Также она отметила, что большое количество соли в организме негативно скажется на сердце и сосудах. Нутрициолог советует отказаться от соли на пару дней, чтобы представить себе количество соли, которое вы съели за день. «Скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными», — рассказала Юзуп. Однако она уточнила, что отказываться от соли нельзя. По ее словам, это грозит проблемами с сердечно-сосудистой, нервной и другими системами организма. Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые вредят организму и ускоряют его старение. Так, избыток сахара может привести к росту массы тела, состарить и сделать слабее кожу. Кроме этого врачи предупредили, что фастфуд, соусы и полуфабрикаты также негативно влияют на здоровье человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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