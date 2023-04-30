Врач-нутрициолог Юзуп предупредила о вреде употребления соли

Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как заболевание почек или нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредила Ирина Юзуп, врач-нутрициолог и кандидат медицинских наук.
«Когда в организме избыточное количество соли, почки усиленно работают, чтобы отфильтровать ее. Эта повышенная рабочая нагрузка может привести к повреждению почек, а при отсутствии лечения — к хроническому заболеванию почек», — передает «Мослента» пояснение Юзуп. Также она отметила, что большое количество соли в организме негативно скажется на сердце и сосудах.
Нутрициолог советует отказаться от соли на пару дней, чтобы представить себе количество соли, которое вы съели за день. «Скорее всего, вы не сможете употреблять готовые блюда и продукты — они покажутся вам слишком солеными», — рассказала Юзуп.
Однако она уточнила, что отказываться от соли нельзя. По ее словам, это грозит проблемами с сердечно-сосудистой, нервной и другими системами организма.
Ранее URA.RU рассказывало о продуктах, которые вредят организму и ускоряют его старение. Так, избыток сахара может привести к росту массы тела, состарить и сделать слабее кожу. Кроме этого врачи предупредили, что фастфуд, соусы и полуфабрикаты также негативно влияют на здоровье человека.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!