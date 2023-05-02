Полпред Якушев дал регионам УрФО вводные после пожара в Сосьве

Владимир Якушев: власти УрФО должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров

02 мая 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев попросил уделить особое внимание профилактике пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В предстоящие майские выходные власти уральских регионов должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают теплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут», — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева. В конце апреля из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Урала вспыхнули большие пожары. Один из самых страшных — в свердловском поселке Сосьва — уничтожил более ста домов, оставив без крыши 600 человек. В курагнской деревне Логоушка тоже сгорели больше сотни строений. На уральские пожары обращал внимание президент РФ Владимир Путин. От свердловского губернатора Евгения Куйвашева он потребовал доклад о помощи пострадавшим в Сосьве.

В предстоящие майские выходные власти уральских регионов должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают теплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут», — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева. В конце апреля из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Урала вспыхнули большие пожары. Один из самых страшных — в свердловском поселке Сосьва — уничтожил более ста домов, оставив без крыши 600 человек. В курагнской деревне Логоушка тоже сгорели больше сотни строений. На уральские пожары обращал внимание президент РФ Владимир Путин. От свердловского губернатора Евгения Куйвашева он потребовал доклад о помощи пострадавшим в Сосьве.