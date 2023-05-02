Полпред Якушев дал регионам УрФО вводные после пожара в Сосьве

Владимир Якушев: власти УрФО должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред по УрФО в Президентской академии. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев попросил уделить особое внимание профилактике пожаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В предстоящие майские выходные власти уральских регионов должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают теплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут», — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева.

В конце апреля из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Урала вспыхнули большие пожары. Один из самых страшных — в свердловском поселке Сосьва — уничтожил более ста домов, оставив без крыши 600 человек. В курагнской деревне Логоушка тоже сгорели больше сотни строений. На уральские пожары обращал внимание президент РФ Владимир Путин. От свердловского губернатора Евгения Куйвашева он потребовал доклад о помощи пострадавшим в Сосьве.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В предстоящие майские выходные власти уральских регионов должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают теплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут», — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева. В конце апреля из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Урала вспыхнули большие пожары. Один из самых страшных — в свердловском поселке Сосьва — уничтожил более ста домов, оставив без крыши 600 человек. В курагнской деревне Логоушка тоже сгорели больше сотни строений. На уральские пожары обращал внимание президент РФ Владимир Путин. От свердловского губернатора Евгения Куйвашева он потребовал доклад о помощи пострадавшим в Сосьве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...