Полпред Якушев дал регионам УрФО вводные после пожара в Сосьве

В предстоящие майские выходные власти уральских регионов должны взять под особый контроль профилактику природных пожаров. Об этом на оперативном совещании заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.
«На особом контроле властей должна оставаться профилактика природных пожаров, особенно в регионах, где на предстоящие длинные выходные обещают теплую сухую погоду. В том числе обратить внимание на охотничьи угодья и оперативно ликвидировать очаги возгораний, если они возникнут», — приводит пресс-служба полпредства слова Якушева.
В конце апреля из-за аномально теплой погоды в нескольких регионах Урала вспыхнули большие пожары. Один из самых страшных — в свердловском поселке Сосьва — уничтожил более ста домов, оставив без крыши 600 человек. В курагнской деревне Логоушка тоже сгорели больше сотни строений. На уральские пожары обращал внимание президент РФ Владимир Путин. От свердловского губернатора Евгения Куйвашева он потребовал доклад о помощи пострадавшим в Сосьве.
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