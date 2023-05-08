Киргизия откроет новые консульства в двух городах России

В Санкт-Петербурге и Казани откроются новые генеральные консульства Киргизии

08 мая 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Новые консульства способствуют законному пребыванию граждан Киргизии в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киргизия откроет новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани. Соответствующие указы были подписаны киргизским лидером Садыром Жапаровым. «В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте президента Киргизской Республики. Уточняется, что указы подписаны для содействия законному пребыванию граждан Киргизии на российской территории. Ранее стало известно о прибытии Жапарова в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Позже за радушный прием киргизской делегации глава республики предложил президенту РФ посетить Киргизию. Президент России также назвал визит Жапарова знаковым событием, пишет Life .

Киргизия откроет новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани. Соответствующие указы были подписаны киргизским лидером Садыром Жапаровым. «В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте президента Киргизской Республики. Уточняется, что указы подписаны для содействия законному пребыванию граждан Киргизии на российской территории. Ранее стало известно о прибытии Жапарова в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Позже за радушный прием киргизской делегации глава республики предложил президенту РФ посетить Киргизию. Президент России также назвал визит Жапарова знаковым событием, пишет Life.