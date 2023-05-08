Киргизия откроет новые консульства в двух городах России

Киргизия откроет новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани. Соответствующие указы были подписаны киргизским лидером Садыром Жапаровым.
«В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте президента Киргизской Республики. Уточняется, что указы подписаны для содействия законному пребыванию граждан Киргизии на российской территории.
Ранее стало известно о прибытии Жапарова в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Позже за радушный прием киргизской делегации глава республики предложил президенту РФ посетить Киргизию. Президент России также назвал визит Жапарова знаковым событием, пишет
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