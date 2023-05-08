Киргизия откроет новые консульства в двух городах России

В Санкт-Петербурге и Казани откроются новые генеральные консульства Киргизии
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Круглый стол в СКБ-Контуре с консулами. Екатеринбург , флаг россии, флаг киргизии
Новые консульства способствуют законному пребыванию граждан Киргизии в России Фото:

Киргизия откроет новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани. Соответствующие указы были подписаны киргизским лидером Садыром Жапаровым.

«В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте президента Киргизской Республики. Уточняется, что указы подписаны для содействия законному пребыванию граждан Киргизии на российской территории.

Ранее стало известно о прибытии Жапарова в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Позже за радушный прием киргизской делегации глава республики предложил президенту РФ посетить Киргизию. Президент России также назвал визит Жапарова знаковым событием, пишет Life.

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Киргизия откроет новые генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Казани. Соответствующие указы были подписаны киргизским лидером Садыром Жапаровым. «В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте президента Киргизской Республики. Уточняется, что указы подписаны для содействия законному пребыванию граждан Киргизии на российской территории. Ранее стало известно о прибытии Жапарова в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Позже за радушный прием киргизской делегации глава республики предложил президенту РФ посетить Киргизию. Президент России также назвал визит Жапарова знаковым событием, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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